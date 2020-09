Coronavirus în lume LIVE UPDATE 6 iunie: Numărul infectărilor la nivel global se aproprie de 7 milioane

Statele Unite au depăşit criza creată de noul coronavirus

Scăderea şomajului la 13,3% în Statele Unite a adus creşteri masive pe bursa americană. Nasdaq, bursa electronică de la New York, a recuperat toată pierderea cauzată de criza COVID-19.

În timpul sesiunii de vineri, Nasdaq a atins maximul istoric şi a raportat o creştere de 2%. Asta după ce între 20 februarie şi 23 martie, indicele a pierdut peste 30% din valoarea sa. Şi Dow Jones a înregistrat un avans de 3,1%. Iar S&P 500, indicele care integrează cele mai mari 500 companii de pe Wall Street, s-a apreciat cu 2,6%, potrivit presei internaţionale.

Aproximativ 600 de medici din prima linie au murit de COVID-19 în SUA

Potrivit The Guardian, bilanţul deceselor înregistrate de acest proiect îi vizează doar pe cei din prima linie, care au fost expuşi la noul coronavirus, în timp ce încercau să-i salveze pe pacienţii infectaţi.



Totalul cuprinde medici, asistenţi şi paramedici, precum şi personal medical esenţial din spitale, precum îngrijitori, administratori şi asistenţi la domiciliu, care şi-au riscat viaţa în timpul pandemiei pentru a-i ajuta pe alţii. Platforma Lost on the Frontline a anunţat sâmbătă că 586 de persoane au murit datele fiind colectate de la familii, prieteni, rapoarte din media şi de la sindicate.

Record negativ: O nouă ţară depăşeşte Italia la numărul de decese provocate de coronavirus

Brazilia a înregistrat un număr record de 1.473 de decese cauzate de coronavirus în 24 de ore, potrivit informaţiilor transmise de Ministerul Sănătăţii. Astfel, bilanţul la nivel naţional a urcat la 34.021 de morţi.

Noile cifre propulsează Brazilia peste Italia, în clasamentul celor mai afectate state din perspectiva deceselor cauzate de coronavirus. Până acum, Italia a raportat 33.689 de decese, conform datelor Universităţii Johns Hopkins.