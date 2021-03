Coronavirus România: Primele cazuri de infectare cu tulpina COVID-19 din Africa de Sud

În urma analizării unui nou lot de 93 de probe în cadrul studiului de secvenţiere a genomului virusului SARS-CoV-2, divizia de cercetare a Grupului MedLife a identificat primele două cazuri de infectare cu tulpina sud-africană de pe teritoriul României.

Una dintre probe provine de la un pacient din Bucureşti, iar cealaltă este a unei persoane din Piteşti.

Totodată, specialiştii MedLife au identificat în această etapă a studiului încă 72 de cazuri de infectare cu tulpina britanică B.1.1.7, ceea ce înseamnă o prevalenţă de 77% pe lotul analizat.

Potrivit raportului, cazurile de infectare cu tulpina britanică provin din:

Bucureşti – 61 de pacienţi

Constanţa – 4 pacienţi

Dâmboviţa – 2 pacienţi

Prahova – 1 pacient

Ilfov – 1 pacient

Galaţi – 1 pacient

Cluj – 1 pacient

Teleorman – 1 pacient

Cele 93 de probe analizate în acest lot au fost prelevate în mod aleatoriu în perioada 20-24 februarie 2021, de la pacienţi infectaţi şi confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2 în urma testării RT-PCT, probele fiind furnizate de Direcţiile de Sănătate Publică.

Divizia de cercetare MedLife a identificat până în prezent 151 de cazuri de infectare cu varianta britanică a coronavirusului, dintr-un total de aproape 600 de probe secvenţiate de la începutul acestui an. Pe loturile analizate anterior nu au fost identificate mutaţiile specifice altor tulpini.

„Avem confirmarea primelor cazuri de infectare cu tulpina B.1.351 a coronavirusului, originară în Africa de Sud, depistate în România. Din păcate, acum avem un motiv în plus de îngrijorare, ştiind că şi tulpina sud-africană a ajuns pe teritoriul ţării noastre. În plus, nici evoluţia în ceea ce priveşte tulpina britanică nu este una favorabilă dacă luăm în considerare faptul că am ajuns la o prevalenţă de 77% pe lotul analizat versus 12%, atât cât am înregistrat în luna ianuarie. Practic, în mai puţin de 2 luni, numărul cazurilor cu noua tulpină a crescut de 6 ori, cel puţin pe loturile noastre de studiu. Răspândirea acestei tulpini explică şi trendul ascendent în ceea ce priveşte infectările şi numărul persoanelor internate la ATI în ultima perioadă. Credem că valul 3 şi poate chiar 4 al pandemiei vor fi în strânsă legătură cu apariţia şi răspândirea noilor tulpini ale virusului. De altfel, am anunţat instituţiile statului despre aceste evoluţii, în avans, inclusiv prin comunicări publice. Tocmai de aceea, există necesitatea unui program naţional de secvenţiere, astfel încât să avem informaţii actualizate despre modificările pe care le suferă acest virus şi să fim pregătiţi să acţionăm în consecinţă”, a declarat Dumitru Jardan, biolog şi coordonator al studiului de secvenţiere derulat de MedLife.

COVID-19: Ce se ştie despre tulpina din Africa de Sud

Potrivit reprezentanţilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, tulpina sud-africană este caracterizată de creşterea capacităţii de contagiere, la fel ca şi tulpina din Marea Britanie, însă nu există date care să indice faptul că ar provoca mai multe cazuri grave decât celelalte mutaţii ale virsului. De asemenea, specialiştii explică faptul că până acum nu s-a observat creşterea ratei de deces din cauza noii tulpini, însă aceasta are un impact major asupra răspândirii mai uşoare a virsului.

Varianta B.1.351 a fost identificată pentru prima dată la mijlocul lunii decembrie în Africa de Sud, iar până în prezent a fost depistată în aproape 50 de ţări.

Deşi s-a tot vorbit despre eficienţa limitată a vaccinurilor împotriva mutaţiei sud-africane, specialiştii atrag atenţia că nu există suficiente dovezi care să indice ineficienţa anumitor vaccinuri în raport cu noile tulpini ale coronavirusului (britanică, braziliană, sud-africană). În plus, un studiu realizat în Africa de Sud arată că deşi eficienţa vaccinului AstraZeneca este mai mică în faţa acestei mutaţii, nicio persoană din eşantionul analizat nu a dezvoltat forme critice după infecţia cu SARS-CoV-2 şi nici nu a murit.

De asemenea, rezultatele unui studiu american arată că această mutaţie nu compromite activitatea de neutralizare a vaccinului împotriva virusului.

„În acest moment se fac eforturi uriaşe la nivel mondial pentru testarea eficacităţii vaccinurilor contra noilor tulpini ale virusului, rămâne de văzut care vor fi rezultatele şi deciziile pe termen lung. Însă, ce ar trebui să urmărim, de fapt, este dacă vaccinurile reduc numărul cazurilor grave şi severe. Până la urmă, obiectivul principal este să prevenim complicaţiile şi decesele cauzate de COVID-19“, a adăugat Dumitru Jardan.

Până la imunizarea în masă, prin vaccinare sau în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2, specialiştii în sănătate publică consideră vaccinarea şi măsurile de protecţie cele mai importante arme în lupta cu această pandemie.

„Previziunile noastre din ianuarie din pacate s-au confirmat, tulpina din Marea Britanie pare a fi dominantă la nivel national. Mai mult, apariţia primelor cazuri de infectare cu tulpina din Africa de Sud reprezintă un nou semnal de alarmă, atât pentru populaţia largă, cât şi pentru autorităţi. Riscurile relaxării precoce sunt încă foarte mari, de aceea autorităţile trebuie să evaluaze atent evoluţia situaţiei pandemice. În continuare, vaccinarea şi măsurile de siguranţă – purtarea măştii, distanţarea şi igiena mâinilor – sunt esenţiale pentru a reduce impactul următoarelor valuri ale pandemiei.

De asemenea, este tot mai evidentă necesitatea unui program de secvenţiere la nivel naţional, ţinând cont de recomandările Uniunii Europene de a secvenţia minimum 5% din totalul probelor pozitive. MedLife şi-a arătat încă de anul trecut disponibilitatea de a sprijini autorităţile prin extinderea programului de secvenţiere a virusului SARS-CoV-2, având capacitatea şi resursele necesare de a secvenţia gratuit şi în următoarele două luni până la 5% din totalul probelor RT-PCR pozitive prelucrate în laboratoarele noastre. Vom continua să derulăm acest program de cercetare exclusiv din resurse proprii pentru a urmări evoluţia tulpinii din Africa de Sud, dar şi pentru a identifica în timp util noua tulpină braziliană sau alte tulpini relevante ale virusului. Ca şi în cazul firmelor private de prestigiu din întreaga lume, suntem mândri de faptul că exclusiv cu resurse proprii ne-am constituit ca principal actor din domeniul sănătăţii, că dovedim că medicina privată românească poate ajuta statul român în gestionarea şi monitorizarea pandemiei”, a declarat Mihai Marcu, Preşedinte şi CEO MedLife Group.