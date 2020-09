Costul vindecării de COVID-19. Un pacient vindecat a primit, după 62 de zile de spitalizare, o factură de 181 de pagini

Pacientul infectat cu noul coronavirus şi spitalizat pentru cea mai lungă perioadă de timp, 62 de zile, Michael Flor, s-a vindecat, informează seattletimes.ro

Acesta are 70 de ani şi deşi în primăvară a avut risc de deces ca urmare a bolii, recent a fost externat şi se recuperează acasă, îngrijit de familia sa.

Spitalizarea şi tratamentul pentru COVID-19 la un spital din Washington au costat nu mai puţin de 1.1 milioane de dolari. (1.222.501.000). Factura are nu mai puţin de 181 pagini. Pe factură apar toate cheltuilile spitalului, pentru vindecarea bărbatului. Factura considerabil de lungă nu va trebui însă achitată.

Spitalizarea la Terapie Intensivă a costat 9.736 de dolari pe zi. 408,912 dolari a fost suma zilnică pentru echipamentele de protecţie purtate de către personalul medical în cele 42 de zile cât pacientul a fost în izolare, într-o cameră special amenajată în spital. Apoi, ventilarea mecanică, pentru 29 de zile, cât Flor a avut nevoie, a costat nu mai puţin de 82.215 dolari. Şi medicamentele adminstrate au costat mult. 20 de pagini şi aproape 100.000 de dolari.

„Mă simt vinovat pentru că am supraveţuit. De ce eu? De ce am meritat asta? Văzând cât a costat (tratamentul n.red.), am o vină a supravieţuitorului”, a spus Flor.

Pacienţii cu COVID-19 sunt exceptaţi de la plata tratamentului şi spitalizării. În Statele Unite, congresul are un fond de peste 100 de miliarde de dolari pentru a ajuta spitalele şi companiile de asigurare medicală să asigure tratamentul pacienţilor.