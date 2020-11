Oboseala este unul dintre cele mai comune simptome la persoanele infectate cu Sars-Cov-2 . Însă, se pare că nu doar pe perioada bolii. Mai mult de jumătate dintre aceste persoane rămân cu o oboseală persistentă timp de aproape zece săptămâni, spune un studiu realizat de Trinity College din Irlanda. Iar în România, pe lângă leziunile pulmonare, oboseala este printre cele mai comune probleme cu care rămân pacienţii.

”Am exact o lună şi o săptămână de când nu mai am simtpome de coronavirus, de când am ieşit negativ la testare. Chiar şi acum mă simt obosită. M-am trezit, am dormit bine şi m-am trezit aşa ca lovită de tren. (...) Mi se umflă pleoapele, ma simt aşa parcă m-ar durea, aş avea dureri articulare, nu musculare, deci dureri de articulaţii. Mi s-a spus să iau magneziu şi calciu pentru durerile astea articulare, care ar putea să persiste şi 3-4 luni de la infecţia cu coronavirus,” povesteşte Ramona.

”Oboseala, adică astenia fizică apare şi în cazul formelor uşoare şi variază de la un pacient la altul. Am avut situaţii când pacienţii au rămas şi 2-3 luni cu această astenie fizică, care a scăzut progresiv,” explică Adrian Marinescu, medic infecţionist la la Insitutul ”Victor Babeş”din Bucurelşti.

De asemenea, medicul mai spune că organismul are nevoie de timp pentru a-şi reveni, iar odihna este foarte importantă.

”Să facem diferenţa între ceea ce înseamnă convalescenţă şi faptul că cineva a ieşit din perioada de izolare şi are o formă prelungită de infecţie pentru că asta e altă discuţie şi e clar că mai are încă urme de virus, adică cei care au RT-PCR pozitiv pt perioade mai lungi de timp. Trebuie să fie informat, să se încarce cu răbdare şi să realizeze că în măsura în care se corectează această astenie fizică şi viaţa lui va reveni la normal. De ce spun răbdare? Pentru că trebuie să-şi drămuiască activităţile fizice şi ,în general, programul, rutina zilnică, în raport cu posibilităţile organismului,” a precizat Adrian Marinescu.