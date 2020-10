Cursa pentru vaccinul anti coronavirus continuă. Novavax a obţinut un contract de 1,6 miliarde de dolari cu Administraţia SUA

Compania Novavax, cu sediul în statul american Maryland, a semnat un contract cu valoarea de până la 1,6 miliarde de dolari în cadrul programului de vaccinare lansat de Administraţia SUA, obţinând mai multe fonduri federale decât orice altă firmă care dezvoltă un potenţial vaccin anti-Covid-19.

Novavax, listată la bursă în New York şi care încă nu are aprobare pentru vreun vaccin, intenţionează să utilizeze fondurile pentru lansarea testelor clinice avansate şi să producă 100 de milioane de doze de vaccin până în ianuarie, informează cotidianul Financial Times.

Novavax se alătură companiilor farmaceutice mari Johnson & Johnson, Pfizer, Merck şi AstraZeneca în programul guvernamental denumit "Operaţiunea vitezei exponenţiale" ("Operation Warp Speed"), un proiect al Departamentului american al Sănătăţii cerut de preşedintele Donald Trump care are rolul accelerării dezvoltării unui potenţial vaccin anti-Covid-19. Din iniţiativă fac parte şi grupurile biotehnologice Moderna şi Emergent BioSolutions.

Alex Azar, secretarul american al Sănătăţii, a declarat: "Adăugarea candidatului Novavax în portofoliul diversificat de vaccinuri din "Operaţiunea vitezei exponenţiale" ("Operation Warp Speed") sporeşte şansele de a avea un vaccin sigur şi eficient până la sfârşitul acestui an".

Contractul cu Novavax este cel mai mare anunţat până acum, depăşind amploarea parteneriatului cu AstraZeneca, în valoare de 1,2 miliarde de dolari.

Valoarea acţiunilor Novavax a crescut deja cu peste 1.600% anul acesta, înainte de a fi anunţat acest contract, marţi.

Stanley Erck, directorul Novavax, crede că firma pe care o conduce este singura care va crea un vaccin bazat pe proteina tulpinii virusului SARS-CoV-2, nu doar pe un segment al acestuia. Novavax va utiliza şi o substanţă suplimentară, pentru creşterea imunităţii.

Novavax nu a publicat încă niciun rezultat referitor la siguranţa sau eficienţa vaccinului său, datele despre testele preliminare, efectuate pe 130 de persoane în Australia, fiind aşteptate spre sfârşitul acestei luni. Dacă rezultatele vor fi favorabile, urmează teste pe 30.000 de participanţi, în toamnă. Însă Stanley Erck afirmă că potenţialul vaccin funcţionează bine pe animale, iar alte vaccinuri produse în acelaşi mod, inclusiv unul pentru gripă, "au arătat că nu este un mare salt" între modul în care animalele şi oamenii răspund la această tehnică.