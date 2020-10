Decret după o creştere a ratei de infectare: locuitorii din New Jersey vor trebui să poarte măşti şi în aer liber

Guvernatorul statului american New Jersey, Phil Murphy, a anunţat miercuri un decret care impune oamenilor să poarte măşti faciale în aer liber, atunci când distanţarea socială nu este posibilă. Măsura vine după o creştere a ratei de infectare cu Sars-COV-2, relatează Reuters.

New Jersey este unul dintre cele mai afectate state americane. Numărul morţilo cauzate de Covid-19 în New Jersey şi New York se ridică la 47.000, aproape o treime din totalul deceselor de coronavirus în SUA (peste 132.000).

În multe state, purtatul măştii este obligatoriu în spaţii închise şi doar recomandat în spaţii deschise.

Phil Murphy, guvernatorul din New Jersey, a motivat introducerea măştilor obligatorii şi în aer liber spunând că ”este o chestiune de viaţă şi de moarte”. Senatorul republican a numit măsura una ”represivă”.

Tot miercuri, oficialii din Catalonia au anunţat că măştile devin obligatorii în spaţii deschise pentru toate persoanele de peste 6 ani, indiferent daca distanţarea socială poate fi respectată sau nu. Cei care nu respectă măsura sunt amendaţi cu 100 de euro, potrivit Euronews.

Decizia vine după ce Catalonia a impus sâmbătă noi măsuri de izolare pentru Segria, o zonă cu peste 200.000 de persoane.