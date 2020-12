Director BioNTech: Vaccinul împotriva Covid-19 „este foarte probabil” să funcţioneze şi în cazul noii tulpine din Marea Britanie

Şahin a spus că varianta descoperită în Marea Britanie are nouă mutaţii. Dar a spus că proteinele din varianta din Marea Britanie sunt 99% aceleaşi cu cele de pe tulpinile predominante şi, prin urmare, BioNTech are „încredere ştiinţifică” că vaccinul său ar fi eficient, relatează The Guardian.

Dacă vaccinul ar trebui să fie ajustat pentru noua variantă, compania ar putea face acest lucru în aproximativ şase săptămâni, a spus Şahin.

"În principiu, frumuseţea tehnologiei messenger este că putem începe direct să proiectăm un vaccin care imită complet această nouă mutaţie - am putea fi capabili să oferim un nou vaccin tehnic în termen de şase săptămâni", a spus el.

Dar el a spus că modificările ar trebui foarte probabil să fie aprobate de autorităţile de reglementare înainte ca noul lot de vaccinuri să poată fi utilizat, deoarece „datele privind eficacitatea” ar lipsi.

Întrebat când viaţa ar putea reveni la normal, Şahin a avertizat că vaccinul nu va avea un impact adecvat asupra numărului de infecţii până la sfârşitul verii. „Avem nevoie de o nouă definiţie a normalului”, a spus el.

„Virusul va rămâne cu noi în următorii 10 ani”, a adăugat oficialul.

Vaccinul BioNTech, dezvoltat împreună cu compania farmaceutică americană Pfizer, a fost autorizat pentru utilizare în peste 45 de ţări, inclusiv în Marea Britanie şi SUA.