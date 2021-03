Disensiuni în Timiş din cauza unei eventuale carantine la Timişoara

Dominic Fritz spune că de când a primit vestea că Institutul Naţional de Sănătate Publică a recomandat carantinarea Timişoarei încearcă să găsească răspunsuri, alături de alte persoane în poziţii de răspundere, „la dilema uriaşă cu care ne confruntă situaţia actuală: cum salvăm mai multe vieţi, cum să respectăm nevoile copiilor care abia au început şcoala după o perioadă mult prea lungă acasă, cum împăcăm nevoile celor din HORECA care sunt deja la pământ, ale tuturor care nu mai suportă pandemia asta - fără să negăm realitatea critică din spitale?”.

De luni până sâmbătă au murit 32 de persoane de Covid-19 în judeţul Timiş, spune primarul: „Am vorbit cu doctorii din spitale, care îmi spun că situaţia este mai dramatică decât oricând, speriaţi de ferocitatea cu care acţionează noua tulpină a virusului. Am discutat de mai multe ori cu secretarul de stat Raed Arafat, cu ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, cu vicepremierul Barna, cu noul prefect al Timişului, Nemeth Zoltan, dar şi cu Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean, care este şi vicepreşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), forul care va decide asupra carantinării. Toate discuţiile au fost purtate cu maximă seriozitate şi responsabilitate. Cu atât mai mult mă întristează că iar a început jocul politic, ca şi cum acum asta ar conta, ce politician sau ce partid iese mai bine din această situaţie imposibilă”.

„El ştie foarte bine că votul meu în CJSU cântăreşte la fel de mult ca şi al lui. Nu pot şi nu voi forţa nimic. Dimpotrivă, cred că o astfel de decizie trebuie bazată pe un consens larg şi pe asumarea responsabilităţii pentru urmări, indiferent de decizie. Nu voi cădea în capcana oportunismului de moment care a ţinut şi ţine România pe loc, şi o slăbeşte în momente grele. Cred că există argumente extrem de pertinente şi pentru, şi împotriva unei carantinări. Este o responsabilitate uriaşă pe umerii celor peste 40 de membrii CJSU. Votul meu îl voi da, cu responsabilitate şi asumare, după ce voi vedea toate datele şi voi asculta toate opiniile”, susţine Fritz.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a scris vineri pe Facebook că nu este de acord cu „carantinarea fără discernământ a municipiului Timişoara şi a zonei periurbane”.

„În cadrul discuţiilor de astăzi cu şeful DSU Raed Arafat, cu directorul DSP Timiş şi cu primarul Timişoarei am solicitat cifrele, datele şi previziunile pe baza cărora se încearcă instituirea carantinei. Până în momentul de faţă nu am primit argumente solide astfel că decizia mea este împotriva unei carantine formale, lipsite de eficienţă. Dincolo de respectarea distanţării sociale şi a normelor de igienă, Timişoara are nevoie de vaccinuri, de o informare corectă şi responsabilă a locuitorilor şi o abordare care să vizeze deopotrivă sectorul medical, cel economic şi pe cel al educaţiei”, a scris Nica.

Acesta a atras atenţia că, dacă totuşi „decizia primarului Timişoarei este de a forţa carantina”, e nevoie de mai multe măsuri, între care libertate de deplasare pentru persoanele vaccinate şi pentru cele care au făcut deja boala, sprijin financiar compensatoriu de urgenţă pentru operatorii economici afectaţi şi alocarea de către Ministerul Sănătăţii a unui număr suplimentar de vaccinuri.

„În toamna anului trecut, la o rată de infectare comparabilă sau chiar mai mică dacă luam în considere faptul că au fost introduse în calcul şi focarele, a fost solicitată carantina pentru Timişoara şi a fost respinsă. Închei cu o întrebare retorică: ce s-a schimbat de atunci?”, a mai scris Alin Nica.