Cei doi au început să cumpere gel dezinfectant şi şerveţele umede antibacteriene din magazine din statele Tennessee şi Kentucky după ce a fost raportat primul deces cauzat de COVID-19 în SUA, pe 1 martie. Fraţii au scos produsele la vânzare pe Amazon la suprapreţ.

La scurt timp după aceea, cel mai mare retailer online din lume le-a delistat produsele, pentru a descuraja speculatorii. Măsuri similare au luat eBay şi alte magazine online.

Acum, fraţii Colvin au în garaj 17.700 de sticle de gel dezinfectant pe care nu au unde să le vândă.

„Dacă pot face un mic profit, e bine. Dar nu doresc să ajung în situaţia de a fi pe primele pagini ale ziarelor ca tipul care are 20.000 de sticle de gel dezinfectant care la vinde la un preţ de 20 de ori mai mare”, a declarat unul dintre fraţi.

Cei doi sunt criticaţi dur pe reţelele de socializare, în condiţiile în care sunt spitale care nu dispun de aceste produse.

Peste 5.800 de oameni au murit în întreaga lume din cauza COVID-19, iar peste 155.000 de persoane au fost infectate cu virusul apărut în oraşul chinez Wuhan la sfârşitul anului trecut.

Here’s an idea. Give it to an homeless shelter or to a hospital or to a senior citizen home that needs it more. You are a selfish because you wanted a quick buck. You learn that the hard way. Thanks Amazon and EBay. https://t.co/wgXw4700Hy