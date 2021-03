Două state americane relaxează măsurile de restricţie COVID-19. Masca nu mai este obligatorie

Două state americane îşi dau măştile jos. Măsura aduce deopotrivă bucurie şi nelinişte. Texasul devine cel mai mare stat din lume care renunţă la restricţie. Guvernatorul Greg Abbott a anunţat că nu e singura regulă pe care o va da uitării.

Greg Abbott, guvernatorul din Texas: Prea mulţi texani au fost privaţi de oportunităţile de angajare. Prea mulţi proprietari de întreprinderi mici s-au străduit să-şi plătească facturile. Acest lucru trebuie să se termine. Este timpul să deschidem Texasul 100%.

După un an de restricţii, autorităţiile de acolo sunt convinse că oamenii se vor proteja şi fără legi care să îi constrângă.

Greg Abbott, guvernatorul din Texas: În martie, anul trecut, majoritatea cetăţenilor din Texas nu au avut niciun indiciu cu privire la măsurile de precauţie necesare pentru a evita COVID-19. Acum, ei şi-au însuşit obiceiurile zilnice pentru a nu lua COVID-19.

Nu toţi cei din Texas privesc cu ochi buni ridicarea tuturor restricţiilor. Lipsa obligativităţii purtării măştilor le dă cele mai multe emoţii scepticilor.

Ziggy Gruber, patron de restaurant: Sunt puţin neliniştit în legătură cu declaraţia lor, că ridică total restricţia cu purtatul de măşti. Avem toate mesele aranjate la o anumită distanţă, ceea ce îi face pe clienţi să se simtă confortabil şi tuturor le place ideea că le cerem oamenilor să poarte măşti.

Texas nu este singurul stat american care ridică restricţiile de prevenire a infectării. Mississippi va proceda la fel. Guvernatorul Tate Reeves a lansat un mesaj pe Twitter: „Începând de mâine, ridicăm toate mandatele noastre regionale conform cărora masca este obligatorie, iar companiile vor putea funcţiona la capacitate maximă, fără reguli impuse de stat. Spitalizările şi numărul cazurilor noastre au scăzut, iar vaccinul este repartizat rapid. Este timpul!”

Starting tomorrow, we are lifting all of our county mask mandates and businesses will be able to operate at full capacity without any state-imposed rules. Our hospitalizations and case numbers have plummeted, and the vaccine is being rapidly distributed. It is time!