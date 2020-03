Efecte ale COVID-19 în tehnologie: lansări mult aşteptate amânate, actualizări întârziate

Lansarea unor modele de telefoane mult aşteptate, precum iPhone SE 2, a fost amânată, iar actualizările software vin mai târziu, din cauza pandemiei COVID-19.

Apple urma să lanseze un smartphone mai ieftin - numit iPhone 9 sau iPhone SE 2 - în martie, dar compania a amânat evenimentul pe termen indefinit din cauza pandemiei COVID-19, transmite publicaţia Cult of Mac.

Producţia din China este afectată de coronavirus, iar întâlnirile în masă sunt interzise în Santa Clara County, acolo unde compania are cartierul general.

Tot din cauza COVID-19, Nokia a anunţat că actualizarea Android 10 va ajunge mai târziu pe mai multe modele de telefoane, potrivit GSM Arena. Asta deoarece angajaţii lucrează de acasă, iar dezvoltarea actualizărilor este mai dificilă.

Telefoanele care vor primi mai târziu Android 10 sunt: Nokia 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 6.2, 7.2, 8 Sirocco, Nokia 5.1 Plus, 3.1 Plus şi 1 Plus.

Peste 126.000 de persoane au fost infectate cu virusul 2019-nCoV. Dintre acestea, peste 4.600 au murit.

