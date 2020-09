Epidemiologul şef de la Casa Albă nu a mai ţinut contactul cu preşedintele Donald Trump de două săptămâni

Principalul om de stat delegat din partea guvernului pe probleme de sănătate publică, Anthony Fauci, a declarat că nu se mai află în contact frecvent cu preşedintele Donald Trump. Planează temeri că el urmează să fie demis din poziţia pe care o ocupă la Casa Albă.

Pandemia de coronavirus continuă să facă ravagii în societatea americană, iar luna trecută în timpul unei audieri a Congresului, Fauci a emis avertizări cu privire la faptul că virusul nu este ţinut încă sub control. Numărul deceselor a ajuns la 105.000 în Statele Unite.

Fauci a declarat în timpul unei conferinţe că întâlnirile sale cu preşedintele Trump s-au redus dramatic. Directorul Institutului Naţional pentru Alergii şi Boli Infecţioase a declarat, de asemenea, unui reporter că nu a vorbit sau s-a întâlnit cu Trump în ultimele două săptămâni.

Dr. Anthony Fauci, director of NIAID & member of Coronavirus Task Force, tells me he has not spoken or met with President in 2 weeks & his contact w/Trump has become much less frequent. Their last interaction was May 18, during teleconference with the nation’s governors.