Florin Cîţu priveşte cu precauţie o posibilă creştere a cazurilor zilnice de COVID-19. Cum se pregătesc autorităţile pentru valul 3

Florin Cîţu a explicat pe Facebook de ce a participat la şedinţa CNCCI de duminică.

„Vreau să mă asigur că pacienţii şi personalul medical vor avea tot ce le trebuie pentru a trece cu bine peste valul 3 al pandemiei. Deocamdată, în România nu este o creştere accelerată a infectărilor şi putem să împiedicăm acest lucru, dacă ne vaccinăm şi dacă respectăm măsurile de protecţie. Ne pregătim însă şi pentru un număr mai mare de cazuri, pentru a fi precauţi şi a nu fi luaţi prin surprindere”, scrie pe pagina de Facebook a premierului.

În timpul şedinţei CNCCI, premierul a solicitat creşterea numărului de paturi ATI şi asigurarea echipamentelor de protecţie şi a medicamentelor necesare.

„Creşterea numărului real de paturi ATI la 1600. Identificarea unor spitale noi care ar putea sa se alăture celor existente in lupta anti-COVID. Asigurarea stocurilor necesare de medicamente in toate spitalele care tratează pacienţii cu COVID-19. Asigurarea echipamentelor de protecţie pentru cadrele medicale. Un plan clar pentru situaţia în care va fi nevoie de detaşări de cadre medicale. Continuarea vaccinării in forţă”, a anunţat Florin Cîţu pe reţeaua de socializare.