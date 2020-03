Florin Cîţu: România are instrumentele necesare pentru a răspunde economic crizei de coronavirus

România are resursele şi instrumentele fiscale şi monetare pentru a răspunde economic crizei de coronavirus şi pentru a atenua posibilele efecte negative dacă acestea vor exista, a declarat, luni, premierul desemnat şi ministrul interimar al Finanţelor, Florin Cîţu.

Premierul desemnat Florin Cîţu a spus, luni, că România poate răspunde oricând pentru a atenua efectele coronavirusului.

„Trebuie să vedem modul în care efectele economice, dacă vor fi, se vor transmite în România. Poate să fie pe partea de cerere, asta înseamnă consumatori, sau pe partea de ofertă, pe partea de producţie. Pe fiecare parte putem să răspundem, avem instrumente, politica fiscală şi politica monetară. Politica monetară acţionează mai bine pe partea de consum, de cerere, politica fiscală acţionează mai bine pe partea de ofertă. Avem resursele şi instrumentele pentru a răspunde oricând şi pentru a atenua posibilele efecte, dacă vor exista", a spus ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

Acesta a declarat că România nu ar trebui să aibă probleme de finanţare.

„România nu ar trebui să aibă probleme de finanţare în acest an, vorbim de tot anul, nu doar de câteva luni. Şi bineînţeles că mă uit la situaţie să vedem dacă acest şoc se va transfera şi în economia din România, unde se va duce, pe partea de cerere sau pe partea de ofertă, şi în funcţie de cum se va transfera acest şoc vom vedea şi ce măsuri va trebui să luăm. Dar avem şi resursele şi instrumentele pentru a reacţiona cât mai rapid", a mai spus Florin Cîţu.

Premierul desemnat a dat asigurări că bugetul a fost construit conservator pentru a lua în calcul scenarii negative.

„Am anunţat la începutul anului că luăm în calcul mai multe scenarii. Atunci am fost atacat de socialişti că mă gândesc la scenarii negative, iată că acum avem un astfel de scenariu şi suntem pregătiţi. Am fost precauţi când am construit bugetul, care are o componentă importantă pe investiţii. În acelaşi timp, deşi alţii au strigat, am prefinanţat datoria publică ca să fim pregătiţi pentru astfel de momente", a precizat Cîţu.

