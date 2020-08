Floyd Mayweather nu se teme de coronavirus. A petrecut într-un club din Arizona! Fără mască! Fără distanţare socială

Bucureştiul nu este singurul oraş în care s-au deschis cluburile, după ce ţara a ieşit din starea de urgenţă. Floyd Mayweather a arătat că şi în Arizona oamenii au uitat de coronavirus şi de măsurile de siguranţă. Pugilistul a petrecut sâmbătă, 23 mai, ca-n vremurile bune. Fără mănuşi sau mască, în prima zi din weekend, Mayweather a participat la o petrecere la piscină. Îmbrăcat în echipamentul echipei din NBA Chicago Bulls, sportivul a fost filmat în timp ce dansa în mulţimea de oameni. Clipul video a fost postat de Mayweather pe contul lui de Instagram, apoi a fost şters.

Noaptea a fost lungă pentru Mayweather, care s-a distrat şi într-un club de noapte. Localul a fost plin, iar nicio persoană prezentă nu purta mască sau păstra distanţa.

What pandemic? Floyd Mayweather parties at packed nightclub in Arizona. 🤦‍♂️



(🎥: IG/intlaz) pic.twitter.com/5Cku1Efmre