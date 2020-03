Greşeala pe care o face aproape toată lumea în aceste zile în ceea ce priveşte coronavirusul şi COVID-19

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel a atras atenţia, în emisiunea „Marius Tucă Show”, că virusul care a provocat o epidemie mondială nu se numeşte COVID-19.

Multe persoane scriu sau afirmă, în aceste zile, că X sau Y a fost infectat cu virusul COVID-19. Managerul Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Matei Balş a spus că boala se numeşte COVID-19, nu virusul. „COVID este boala, atenţie, nu e virusul”, a declarat Adrian Streinu-Cercel, în emisiunea „Marius Tucă Show”.

Virusul care provoacă boala COVID-19 are denumirea de „2019-nCoV”. Acesta mai este numit „coronavirusul” sau „coronavirusul Wuhan”.

Wuhan este oraşul din China, cu 11 milioane de locuitori, în care a apărut virusul, în decembrie 2019.

Numele COVID-19 vine de la expresia „coronavirus disease that was discovered in 2019” (trad. „boala declanşată de coronavirus care a fost descoperită în 2019”), potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

