Insula din Grecia care a scăpat de COVID-19. Toţi locuitorii sunt vaccinaţi

Localnicii sunt atenţi, dar trăiesc într-un mod mai relaxat. Oricine ajunge pe insulă trebuie să facă un test rapid.

Maria Lazaraki a fost una dintre primele persoane vaccinate de pe insulă. Restaurantul familiei sale rămâne închis, dar femeia de 90 de ani adoră să gătească pentru nepoţii ei. „Am fost vaccinată. Mi s-a administrat prima doză şi 15 zile mai târziu, a doua doză. Toată populaţia s-a vaccinat, oameni de la 20 la 94 de ani. Bineînţeles că sunt bătrână, mi-am trăit viaţa, dar din fericire virusul nu ajunge la insula noastră. Înainte de pandemie, aveam mulţi turişti. Sperăm că se vor întoarce”.

Pescarul Michalis Matsos a suferit daune financiare semnificative din cauza pandemiei. El speră că situaţia se va îmbunătăţi în următoarele luni, potrivit Euronews.

În ceea ce priveşte venirea verii, Kastellorizo ​​susţine propunerea guvernului grec de eliberare a unui certificat de vaccinare.

„Vaccinarea ne-a ajutat psihid, ne simţim mult mai bine”, spune viceprimarul insulei, Stratos Amigdalos. „Până acum am avut o stare de anxietate, am simţit frică şi nesiguranţă. Nu am putut face faţă unui număr mare de cazuri COVID-19. Cred că lucrurile se vor îmbunătăţi. Suntem, de asemenea, pentru certificatului de vaccinare. Mulţi dintre locuitorii noştri l-au obţinut. Pentru locuri mici precum Kastellorizo, este important să ştim că turistul care vine a fost vaccinat”.

Kastellorizo este o insulă din sud-estul Greciei, cu 500 de locuitori. Cea mai estică insulă a Greciei se află la aproximativ 2 kilometri de coasta de sud a Turciei.