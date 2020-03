Iranul a cerut de la FMI o finanţare de urgenţă pentru lupta împotriva COVID-19

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, „a declarat că ţările afectate de Covid-19 vor primi sprijin prin intermediul Instrumentului de finanţare rapidă (RFI)", a scris pe contul său de Twitter ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif.

IMF's @KGeorgieva has stated that countries affected by #COVID19 will be supported via Rapid Financial Instrument. Our Central Bank requested access to this facility immediately.



IMF/IMF Board should adhere to Fund's mandate, stand on right side of history & act responsibly.