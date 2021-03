Irlanda a decis întreruperea vaccinării cu serul AstraZeneca. ”Este o măsură de precauţie”

Irlanda a decis suspendarea vaccinării cu serul celor de la AstraZeneca, din motive de precauţie, după ce în Norvegia câţiva pacienţi au raportat cheaguri de sânge, conform BBC News. Autorităţile au decis sistarea vaccinării cu AstraZeneca, cu toate că nu au fost raportate reacţii adverse în Irlanda.

După ce şi Norvegia şi Danemarca au întrerup administrarea vaccinului AstraZeneca, reprezentanţii OMS au sfătuit celelalte ţări să continue administrarea serului pentru că nu există studii care să confirme legătura dintre vaccin şi dezvoltarea cheagurilor de sânge ca reacţie adversă.

”Vaccinarea cu serul celor de la AstraZeneca va fi amânată temporar începând de astăzi, duminică, 14 martie”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Donnelly.

The decision to temporarily suspend use of the AstraZeneca Covid-19 vaccine was based on new information from Norway that emerged late last night. This is a precautionary step. The National Immunisation Advisory Comm meets again this morning and we’ll provide an update after that