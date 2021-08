Localitate cu cea mai mică rată de vaccinare din ţară. Doar 0,04% din populaţie s-a imunizat

În total în ţară au fost vaccinate 5.069.094 de persoane cu prima doză şi peste 4.925.000 cu ambele doze.

Peste 27% din locuitori din municipiul Iaşi s-au vaccinat anti-COVID. Totuşi judeţul are şi un record negativ. În comuna Ipatele numai 0,04% din populaţie a fost vaccinată împotriva COVID-19. Localitatea are cea mai mică rată de vaccinare din ţară fiind urmată de comuna Sotrile din Prahova ce are o rată de vaccinare de 0,09%.

În judeţul Iaşi cei mai dornici să se vaccineze au fost locuitorii din Iasi, REDIU, BARNOVA, CIUREA, HOLBOCA, MIROSLAVA, TOMESTI, VALEA LUPULUI, ARONEANU unde vaccinare este de peste 20%, conform datelor publicate de INSP.

Harta vaccinării anti-COVID pe localităţi în judeţul Iaşi: