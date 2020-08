Marca Coronavirus - dorita de mediul de afaceri din America si Europa

Trebuie sa recunosc ca am ramas surprins cautand intamplator intr-o baza de date internationala si constatand ca in martie si aprilie 2020 in intreaga lume s-au depus nu mai putin de 104 marci avand denumirea “Coronavirus”.

Oamenii de afaceri au inteles sa speculeze momentul si sa-si doreasca exclusivitatea in folosirea acestei denumiri, care a starnit atata frica peste tot in ultimele luni.

Cele mai multe cereri de marca s-au depus in Statele Unite ale Americii (53) , dar nici europenii din Franta, Italia, Germania, Spania nu au stat pe ganduri si incearca sa dea lovitura cu noua marca.

Un cetatean american din Cleverand a cerut protectie la Unites States Patent and Trademark Office pentru servicii de divertisment, iar un cetatean mexican a cerut protectie oficiului national Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial pentru bauturi alcoolice, mai exact bere.

Daniel Bernardo din Spania, mai ambitios de fel, s-a incumetat sa depuna chiar o cerere de marca europeana “Coronavirus”, cerand protectie in toate statele europene pentru uleiuri aromatice, culturi agricole si forestiere si bauturi alcoolice(cerere nr. 018209884 din 13.03.2020).

La Oficina Espanola de Patentes y Marcas s-a depus de catre un anume Fernando Garcia Sanz cererea de marca “ Coronavirus Free” pentru produse de curatare antibacteriene.

Pana si in Bulgaria, La Patent Office of the Republic of Bulgaria s-a inregistrat in martie 2020 cererea depusa de o companie din tara vecina pentru protectie programe de calculator, produse software.

Cum ar fi sa apara pe piata CORONAVIRUS - antivirus pentru calculator?

Americanii isi dovedesc si acum pragmatismul: Compania Honest Tax, LLC isi doreste marca Coronavirus Programul de Amnistie Fiscala, pentru servicii de consultanta si informare pentru planificare si impozitare.

Tot un american, Antony Brink vrea sa produca imbracaminte sub marca Coronavirus: Made in China.

Marco Bernabei din Italia insista sa devina proprietarul marcii Corona Virus Wine, intentionand poate sa lanseze o gama noua de vinuri.

Ingeniozitatea nu are limite.

Miguel Alonso Sorenssen din Spania a cerut oficiului national spaniol protectie si exclusivitate, pregatind sa lanseze sub brandul Coronavirus servicii juridice.

Ce reactia ar avea spaniolii , atunci cand se vor trezi cu o oferte comerciale de servicii juridice Coronavirus?

Interesant e ca “febra” marcii Coronavirus a ocolit Romania.

La OSIM nu s-a inregistrat pana in prezent niciun caz. Dar nu se stie care va fi evolutia.

In legislatia europeana referitoare la marca europeana, dar si in legislatiile nationale sunt prevederi care permit respingerea la inregistrare, din oficiu, pe motive de nulitatea absoluta a unor astfel de cereri.

Personal cred ca oficiile de proprietate industriala care vor examina marcile vor aplica cu strictete legea si nu le vor admite la inregistrare.

Ramane insa de vazut cat de riguroase vor fi.

Autor: Mihai Betelie-Manager, Agentia de Proprietate Industriala Rompatent Design