Medicament din Rusia folosit pentru pacienţii cu Covid din România

Ministerul Sănătăţii a modificat recent protocolul de tratament pe care medicii îl folosesc pentru pacienţii cu Covid 19.

Astfel, Umifenovir, cunoscut sub numele de Arbidol este folosit în cazul pacienţilor cu forme uşoare şi medii de boală.Ce este Arbidol şi de unde vine?

“Este un medicament antiviral, substanţa lui activă este umifenovirul, el este folosit de ceva vreme ca terapie antigripală în Rusia şi Republica Moldova, iar în ultimul timp a fost folosit şi în China. Are acţiune antivirală şi se pare că este eficient şi pentru Covid 19, spun se pare pentru că nu avem suficiente date ca să tragem nişte concluzii, de altfel cam toate medicamentele folosite în momentul ăsta pentru SARS COV – 2 sunt în curs de a fi definitivate ca efect, avantajul lui este că are destul de puţine contraindicaţii medicamentoase, astfel încât dacă pacientul are şi alte terapii poate lua şi Arbidolul, este destul de uşor de suportat, având destul de puţine reacţii adverse", ne explică medicul infecţionist Adrian Marinescu.

Conform protocolului de tratament modificat de Ministerul Sănătăţii printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial, paracetamolul nu mai este recomandat celor care au forme uşoare de covid 19.

"Nu este contraindicat, este o posibilitate de a fi folosit şi el, paracetamolul ca antitermic este de preferat în raport cu antiinflamatorul clasic de tip ibuprofen", spune dr. Marinescu

În schimb hidroxiclorochina este un medicament care este administrat de medici în continuare în toate fazele afecţiunii Covid 19.

Umifenovirul nu este aprobat în Uniunea Europeană, iar pacienţiii din România îl pot primi prin anumite sponsorizări. Gigi Becali a declarat recent că aduce în ţară din Rusia 100.000 de pastile de Arbidol. Medicamentul a ajuns deja la pacienţii bolnavi.