Medicul Virgil Musta a postat un mesaj pe Facebook, în contextul creşterii numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus . Acesta trage un semnal de alarmă privind pericolul la care oamenii se expun atunci când nu respectă măsurile de prevenţie anti-COVID-19

„Respectaţi 3 măsuri simple, vă rog! Pentru cei dintre dumnevoastră care nu au legătură directă cu sistemul medical sau nu au trecut personal prin experienţa Covid şi poate nici nu cunosc persoane care să se fi îmbolnăvit de Covid-19, probabil e mai greu de crezut acum pericolul care încă ne paşte”, explică Musta.

Medicul atrage atenţia asupra faptului că pandemia este încă un fenomen actual, aşadar oamenii nu ar trebui să se relaxeze şi să uite de măsurile anti-COVID-19.

„Chiar dacă la nivel mondial tocmai s-au depăşit 10.000.000 de persoane contaminate oficial (probabil de încă de 10 ori în realitate, adică 100 de milioane de oameni) şi 500.000 de persoane decedate care au avut şi Covid-19... chiar dacă am avut la începutul pandemiei experienţele concrete ale Italiei, Spaniei şi a altor ţări importante unde oamenii mureau că nu mai aveau loc în spitale... chiar dacă acum centrul pandemiei este în Brazilia şi India, unde se înregistrează peste 10.000 de cazuri pe zi... chiar daca SUA tocmai a depăşit 2,5 milioane de cazuri...chiar dacă în Europa a reînceput creşterea alarmantă a numărului de persoane infectate în mai multe ţări, printre care Bulgaria, Serbia, Cehia... chiar dacă la noi în ţară, în ultimile zile avem un număr de persoane contaminate asemănător cu cel de la vârful pandemiei şi creşte numărul celor internaţi la ATI...chiar dacă există numeroase mărturii directe fie ale persoanelor care au trecut prin forme severe ale bolii, fie mărturii ale medicilor care se confruntă direct cu evoluţia imprevizibilă a bolii...TOT NU ESTE DE AJUNS PENTRU UNII SĂ ÎNŢELEAGĂ CĂ ESTE ESENŢIAL SĂ RESPECTĂM ÎN CONTINUARE 3 MĂSURI SIMPLE, DAR CARE NE POT SALVA PE NOI SAU PE CEI DIN JURUL NOSTRU CARE POATE CĂ NU SUNT ATÂT DE NOROCOŞI ÎNCÂT SĂ FACĂ DOAR FORME UŞOARE:

să evităm locurile aglomerate

să purtăm masca în spaţiile închise

să ne spălăm des mâinile”

Medicii români luptă pe toate fronturile cu noul virus, dar au nevoie ca populaţia să respecte măsurile de prevenţie. Sunt două direcţii pe care Musta şi alţi doctori le urmează: „una dintre ele o reprezintă tratarea pacienţilor atunci când ajung la spital, iar pentru asta am încercat şi încerc în continuare să folosesc cele mai potrivite metode în spitalul unde lucrez, fiind într-un continuu proces de studiere şi adaptare împreună cu specialiştii din România şi din lume. Cealaltă direcţie, poate chiar mai importantă, este aceea de a spune oamenilor cum să se ferească, cum să nu se îmbolnăvească”, explică acesta.

Medicul spune că va insista şi în continuare să comunice românilor despre importanţa prevenţiei, întrucât pacienţii care se confruntă cu forme grave ale bolii, „se luptă din greu”.

„Am văzut şi am tratat până acum împreună cu colegii mei multe cazuri, de la cele mai uşoare, până la forme severe, am vazut oameni luptâdu-se din greu cu boala, deci nu vorbesc din auzite. Am datoria să vă atrag atenţia asupra pericolelor care ne aşteaptă, asupra capcanelor în care puteţi cădea dacă nu vă informaţi din surse sigure, dacă daţi crezare zvonurilor şi nu acţionaţi responsabil.

Ce recomandă medicul Virgil Musta privind prevenţia infectării cu noul coronavirus

Evaluaţi-vă corect riscurile

Respectaţi regulile şi măsurile de precauţie

Vegheaţi ca şi alţii să le respecte

Nu călătoriţi în zone roşii cu multe îmbolnăviri

Evitaţi zonele aglomerate

Despre întoarcerea la normalitate şi depăşirea epidemiei de COVID-19

Medicul Virgil Musta atrage atenţia că revenirea la normalitate se va face treptat şi doar dacă toţi oamenii vor respecta regulile.

„Toţi merităm reîntoarcerea la normalitate, la libertate, dar în contextul actual aceasta se poate realiza numai treptat, cu respectarea regulilor de catre toţi. Nu există zone ale ţării cu români mai buni sau mai răi, însă există acum anumite focare (nu doar în România), care trebuie rapid izolate şi corect gestionate.

Specialistul face apel la responsabilitate şi cere oamenilor să respecte în continuare măsurile de precauţie. „Este o responsabilitate comună, atât a fiecăruia dintre noi, cât şi a autorităţilor statului, pentru ca pandemia sa nu se extindă şi să fie ţinută sub control. Ştiu că este plictisitor să vorbim despre acest subiect pe o perioadă atât de lungă, mai ales acum când după izolare oamenii îşi doresc libertate, dar haideţi să nu uităm de ...sănătate. Le putem avea pe amândouă, dacă rămâneţi la fel de responsabili cum aţi fost majoritatea covârşitoare dintre voi în prima parte a pandemiei şi nici nu ştiţi cât de mult a contat acest lucru pentru toată lumea”, a mai spus Musta.

Specialistul speră că românii înţeleg pericolul şi vor alege să facă eforturi de a respecta distanţarea fizică în continuare. „Am simţit că trebuie din nou să vă spun toate aceste lucruri, tocmai pentru că am încredere în voi, simt că v-am avut aproape de mine şi de colegii mei în toată această perioadă în care am învăţat practic împreună cum să facem faţă cu bine „necunoscutului” şi ştiu că aşa va fi şi în continuare. Vă mulţumesc pentru înţelegere, pentru efort şi pentru responsabilitate!

Numai împreună vom reuşi!”, a conchis medicul.

