O păpuşă uriaşă care reprezenta coronavirusul a fost arsă la o sărbătoare publică din Mumbai

În mod normal, festivitatea din Mumbai incinerează efigia unui demon. Demonul este aici. Este albastru, are coarne şi dinţi ameninţători, doar că de data aceasta pe el e scris numele noului coronavirus.

Păpuşa uriaşă botezată Coronasur a fost incendiată cu ajutorul unei seringi uriaşe direcţionate spre silueta albastră.

Ceremonia care a deschis festivalul Holi, se numeşte Holika Dahan. Credincioşii hinduşi obişnuiesc să creeze efigii ale răului şi să le ardă cu această ocazie celebrând victoria binelui asupra răului. De multe ori, în foc sunt aruncate haine şi obiecte vechi pentru purificarea căminelor.

În India, în prezent, sunt 62 de cazuri de infectare cu noul COVID-19.

Mumbai: An effigy based on the theme of #CoronaVirus has been put up in Worli, ahead of 'Holika Dahan' today. #Holi pic.twitter.com/yX01NWqzZi