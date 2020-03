O româncă plecată la practică în Italia nu a mai ieşit de o lună din centrul în care locuieşte

O femeie de 37 de ani, plecată din Iaşi la un stagiu de practică în Roma, spune că nu a mai ieşit de o lună din casă, dar nu vrea să îşi petreacă Paştele printre străini. O studentă româncă la drept spune, pe de altă parte, că regulile de respectat sunt foarte clare.

„Atmosfera e destul de tensionată. Toată lumea este preocupată din cauza virusului. Se iau măsuri de precauţie, ne spălăm pe mâini continuu, încercăm să nu ieşim. Nu ne mai permitem să ieşim prin oraş, să vedem muzee, să vedem şi noi tot ce este istoric şi frumos aici la Roma. Suntem mai mult izolate", a declarat pentru MEDIAFAX ieşeanca.

Femeia este asistent social şi a plecat în Italia pe 3 februarie şi îşi face practica de asistent social într-un centru al Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenzas.

„Prin oraş deocamdată văd că lumea încă circulă, nu prea ieşim, nu pot să vă spun exact ce şi cum se întâmplă în oraş pentru că eu nu am mai ieşit, nu am mai avut curajul să ies. Nu am mai ieşit de o lună de zile. De când s-a agravat situţia la Milano, nu am mai avut curaj să ies. Avem noroc că peste drum de instiuţia noastră este un parc foarte frumos şi ieşim la aer liber şi ne plimbăm, că nu este foarte multă lume. Avem tot ce ne trebuie aici”, spune Irina.

Acum, vrea să vină cât mai repede acasă. Este dispusă chiar să îşi scurteze perioada de practică doar pentru a ajunge acasă de Paşte.

„Pe 4 aprilie ar trebui să mă întorc acasă. Sunt foarte îngrijorată din punctul ăsta de vedere, pentru că îmi este frică să nu fie izolată şi Roma, cum e izolat Milano acum şi să nu mai putem pleca acasă. Să fac Paştele aici ar fi o dramă, vă spun sincer. Am acasă copii şi vreau să fiu acasă cu familia mea de Paşte, nicidecum printre străini. Oricât ar fi de gentili şi de buni cu noi e ca şi cu familia ta. (…) Eu mai am încă o lună de zile de făcut, de stagiu, sper ca în această lună să de termine cu povestea asta. Îmi doresc asta. Dacă nu, îmi iau măsuri de precauţie şi plec cu două săptămâni mai devreme, în cazurile în care zborurile nu sunt anulate de tot sau mă întorc cu vreo maşină ceva, pentru că nu vreau să stau aici de Paşte”, spune femeia.

Situaţia este cu totul alta în cazul unei studente la Drept care a plecat în Italia pentru un semestru, la Universitatea din Bologna. De zece zile deja nu mai merge la cursuri, însă „orele” se ţin online.

„De pe 29 am început cursurile online. Cei de la Universitatea din Bologna ţin foarte strâng legătura cu noi. Ne trimit mailuri constant cu schimbările. Este un program prin care noi avem anumite conversaţii pentru fiecare materie pe care o studiem. Aşa că în funcţie de orarul pe care l-am fi avut în orarul de la universitate, noi intrăm pe acest program, unde profesorul ne explică prin video sau îşi partajează ecranul şi noi vedem un power point, o schemă, un desen, o tablă”,a explicat Ana Maria.

Cât despre măsurile de precauţie, studenta spune că regulile sunt foarte clare: „Am fost sfătuiţi să nu ieşim foarte des pentru că este o metodă prin care ne protejăm pe noi şi pe cei din jurul nostru. Putem să ieşim să ne facem cumpărăturile şi instituţiile publice sunt închise. Magazinele, supermarketurile sunt deschise, numai că trebuie să respectăm anumite măsuri de precauţie. În magazine intră un anumit număr de persoane, distanţa obligatorie dintre persoane este de un metru. (…) Măştile nu se mai găsesc şi nici dezinfectant de mâini. S-a oprit aprovizionarea supermarketurilor cu aceste produse, nu se mai găsesc de două săptămâni”, spune tânăra.

Ana Maria locuieşte acum în Ravenna, iar în zonă, susţine ea, este o comunitate de 5000 de români.

„Este o situaţie neplăcută, lumea se teme, dar îşi păstrează calmul şi a înţeles că trebuie să aibă o mai mare grijă. Toată lumea priveşte situaţia cu foarte mare responsabilitate. (…) Cred că aici e cea mai mare problemă şi de aici vine panica, pentru că noi nu ştim cum se poate schimba situaţia şi e ceva ce nu putem controla oricât de mult am încerca”, a declarat Ana Maria.

