Patronul atelierului de tâmplărie din Gorj, la care lucra tânărul infectat cu COVID-19, a fost izolat acasă. Bărbatul este membru PRO România

Patronul tâmplăriei din comuna Drăguţeşti, care apare în imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale primăriei, alături de cei doi italieni, este membru Pro România şi a intrat în contact şi cu alţi colegi. Acesta este izolat la domiciliu, unde i-au fost recoltate de două ori analize.

Tânărul diagnosticat, miercuri, cu noul coronavirus este angajatul patronului tâmplăriei din comuna Drăguţeşti, membru al Pro România. Bărbatul care i-a însoţit pe cei doi italieni în judeţul Gorj este izolat la domiciliu, iar reprezentanţii partidului i-au cerut să spună numele tuturor persoanelor cu care a intrat în contact.



„E în carantină (patronul tâmplăriei -n.r.), nu au venit analizele. Primele analize au fost negative, i-au făcut altele. El acum, dacă va ieşi virusul, eu sper să nu, o să spună persoanele cu care a intrat în contact. Este membru al partidului, dar nu contează asta. Important e să fie sănătos, eu asta îmi doresc. Am vorbit cu el, vreau să îl şi liniştesc, stând acolo în carantină nu e foarte ok. L-am rugat şi pe el, i-am apus să vorbească şi cu băiatul care este infectat, cu Sergiu, că se cunosc fiind angajatul lui, să spună toate persoanele cu care a intrat în contact. E foarte important, că să fie testate. Cu cât sunt tratate mai repede, cu atât se vindecă mai bine. Am intrat pe tot traseul pe care au fost, spre binele lor şi al tuturor gorjenilor", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Alin Văcaru, coordonatorul Pro România.

Patronul tâmplăriei apare în imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale Primăriei Drăguţeşti, alături de cei doi italieni.

Acesta a închiriat spaţiul în care îşi desfăşurau activitatea trei angajaţi, printre care şi tânărul diagnosticat cu noul COVID-19, chiar de la italianul de 71 de ani, diagnosticat cu noul coronavirus şi internat în Rimini, Italia.

Politicianul este tot din comuna Prigoria, de unde provine şi tânărul bolnav.

„Mi s-au luat probe. E negativ rezultatul. E închisă tâmplăria, suntem la domiciliu, izolaţi, nu avem contact cu nimeni. Trei angajaţi aveam, unul este tânărul confirmat", a declarat, pentru MEDIAFAX, patronul tâmplăriei.

Surse locale susţin că politicianul ar fi participat, împreună cu cei doi italieni, la un chef într-un restaurant din Târgu-Jiu.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.