Poftă bună, rămâi protejat. Soluţie ingenioasă pentru cei reticenţi să dea masca jos când iau masa în oraş. VIDEO

Toţi ne bucurăm de relaxarea restricţiilor, de deschiderea teraselor şi încercăm să revenim la viaţa de dinainte de pendemie. Restaurantele, printre cele mai crunt lovite de pandemie, sunt disperate să vadă clienţii revenind. Totuşi, nu puţini sunt cei încă reticenţi să iasă la terasă şi să bea o bere sau să manânce, fără mască, într-un grup mare de oameni.

Şi iată o soluţie – masca pe care o poţi purta şi în timp ce mănânci. Israelienii au realizat o mască ce are un segment retractabil în dreptul gurii. Deschizi segmentul folosind un mâner, bagi în gură ce ai în furculiţă, după care îl închizi la loc şi rămâi protejat.

Dar producătorii spun că vor realiza şi o versiune care va deschide automat masca atunci când furculiţa se apropie de gură.

Din experimentele de până acum, masca poate fi folosită cel mai bine pentru mâncarea solidă. În cazul supelor sau îngheţatei există riscul să ţi se scurgă pe mască. Cât despre bere, cel mai bine ar fi să comanzi la sticlă. Sigur, nu e modul ideal de relaxare, dar e un pas înainte.

Masca va fi comercializată în toamna sau iarna acestui an şi va costa între 1 şi 3 dolari.

WATCH: Israeli inventors have developed a mask with a remote-control mouth that lets diners eat without taking it off https://t.co/LLCRxRF2cV pic.twitter.com/zlXMRKkeq4