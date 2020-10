Preşedintele Braziliei dus la spital cu simptome de COVID-19. Jair Bolsonaro e aprig contestatar al coronavirusului

Preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, unul dintre cei mai aprigi contestatari ai coronavirusului a fost dus la spital cu febra si alte simptome specifice COVID-19. Bolosonaro a fost supus unui test la plămâni şi a fost trimis acasă, dar trebuie sa stea la izolare pănă când va afla rezultatul testului. "Am făcut radiografie la plămâni şi sunt curaţi. Am făcut şi un examen de COVID şi totul e ok. Să nu vă apropiaţi de mine, Asta e recomandarea medicilor, nu vă apropiaţi", a spus Bolsanoro, care purta mască în faţa jurnaliştilor.



Bolsanoro a mai fost testat pentru coronavirus cu rezultat negativ de trei ori până acum.



Brazilia este a doua cea mai afectată ţară din lume, cu peste 1,6 milioane de persoane infectate şi peste 65.000 de morţi.