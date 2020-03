Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, autoizolat la domiciliu, după ce a călătorit în Italia

Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, a anunţat, marţi, că va intra în autoizolare la domiciliu din cauza coronavirusului, după ce a călătorit în Italia.

Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, a anunţat, marţi, printr-un comunicat de presă, că va intra în autoizolare, după ce a călătorit în ţara natală.

„Am decis, după ce am fost în Italia în weekendul trecut, ca măsură de precauţie, să urmez măsurile indicate şi să-mi exercit funcţia de preşedinte de la domiciliul meu la Bruxelles, în conformitate cu cele 14 zile indicate de protocolul de sănătate”, a anunţat Sassoli într-un comunicat de presă.

Oficialul european a explicat că europarlamentarii trebuie să dea exemplu celorlalţi oameni.

„Covid-19 ne obligă pe toţi să fim responsabili şi să precauţi. Este un moment delicat pentru noi toţi. Parlamentul va continua să lucreze pentru a-şi exercita atribuţiile. Niciun virus nu poate bloca democraţia”, a adăugat Sassoli.

Membrii Parlamentului European dezbat marţi reacţia Uniunii la epidemia de coronavirus. Sesiunea plenară are loc la Bruxelles, după ce a fost mutată de la Strasbourg.

Sesiunea a fost însă redusă la o singură zi şi nu vor avea loc voturi la finalul dezbaterilor.

