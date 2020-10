DOCUMENT Proiectul privind carantina şi izolarea, în acord cu solicitările CCR, adoptat de Guvern şi trimis la Parlament/ Orban: CCR ne-a lăsat fără instrumentul de a lua decizii de carantinare

Fără măsura izolării la domiciliu şi a carantinei instituţionalizate am fi avut, în România, cazuri de 10 sau chiar 20 de ori mai numeroase, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban, la începutul şedinţei de Guvern.

„Şedinţa de azi (luni - n.r.) are un singur punct pe ordinea de zi, adică Legea privind instituirea unor măsuri de sănătate publică în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Exista baza legală şi înainte pentru toate măsurile pe care le-am luat. Unde am fi fost dacă nu am fi putut să luăm aceste măsuri de izolare şi de carantinare instituţionalizată. Noi am avut expunere uriaşă în cazul cetăţenilor veniţi din ţări cu rată mare de infectari. Fără măsura carantinei am fi avut în România cazuri de 10-20 de ori mai numeroase”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a mai spus că Guvernul va trimite în Parlament cât mai rapid proiectul de lege.

„Nu ştiu altă ţară afectată de epidemie în care unele instituţii să se implice în boicotarea unor măsuri de protecţie a cetăţenilor implementate de Guvern. Vom încerca să convingem parlamentarii de necesitatea aprobării rapide a unei astfel de legi”, a adăugat Orban.

Orban: Suntem în situaţii în care mutăm pacienţi cu elicoptere din cauză că nu putem detaşa medici



Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, că există situaţii în care pacienţii infectaţi cu noul coronavirus sunt transferaţi cu elicopterul în alte spitale, din cauza modificării legislaţiei, iar detaşarea medicilor se face doar cu acordul tututor factorilor decidenţi.

„Din cauza faptului că nu mai putem dispune detaşarea, sunt spitale care nu au medici, fie medici la Terapie Intensivă, fie în secţiile normale, medici infecţionişti. În cadrul direcţiilor de sănătate publică, tot suplimentul de personal la care am făcut apel în perioada stării de urgenţă şi în prima parte a celei de alertă, aproape am rămas fără el, din cauza unui articol adăugat la lege, prin care detaşarea se poate face doar cu acodrul tuturor factorilor implicaţi. Suntem în situaţii în care mutăm pacienţi cu elicoptere din cauza faptului că nu putem detaşa medici. Avem situaţii în care preşedinţi de consilii judeţene, manageri de spital se opun pur şi simplu chiar şi medicilor şi rezidenţilor care sunt dispuşi să fie detaşaţi în zonele fierbinţi, lăsând o mare parte din pacienţii infectaţi cu COVID fără posibilitatea de a fi trataţi”, a spus, Orban, la începutul şedinţei de Guvern.

Pe masa Executivului se află, luni, un singur act normativ, respectiv Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii puiblice, în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

„Am convocat această şedinţă pentru pericolul uriaş care există pentru sănătatea cetăţenilor români, ca urmare a unei noi decizii a Curţii Constituţionale. De la începutul epidemiei, orice demers al Guvernului sau al autorităţilor implicate în lupta contra COVID a fost boicotat, îngreunat şi în multe momente sabotat literalmente de atitudinea unor lideri politici, de decizii şi de atitudinea unor instituţii publice care s-au comportat ca nişte filiale declarate ale PSD. La fiecare lovitură dată împotriva dreptului cetăţenilor români, noi am avut soluţii şi acum avem iar soluţii”, a spus premierul.

Legea care va fi analizată de Executiv a fost întocmită după ce Curtea Constituţională a decis că nu există bază legală pentru ca cetăţenii care au fost diagnosticaţi cu COVID-19 să fie trataţi în spital fără acordul lor.

Guvernul s-a reunit, luni, în şedinţă, de la ora 12.00, pentru a adopta proiectul de lege privind carantina, izolarea şi internarea obligatorii, în acord cu recomandările CCR, care le-a declarat neconstituţionale prin ordin de ministru. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie votat de Parlament.

