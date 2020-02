Raed Arafat a anunţat, vineri, că italianul care a călătorit în România cu pacientul zero, în vârstă de 71 de ani, confirmat cu coronavirus, nu are COVID-19.

Raed Arafat: Cel de-al doilea italian care a călătorit în România cu cazul zero nu este confirmat

„Am fost întrebaţi de cel de-al doilea italian care a călătorit cu cazul zero. Am fost anunţaţi că persoana nu este confirmată şi doar pentru că a călătorit cu pacientul zero se află în carantină la domiciliu în Italia”, a spus Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne.

Italianul în vârstă de 71 de ani a fost în Gorj şi este confirmat cu coronavirus.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.