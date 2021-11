Şezătoare pentru vaccinare - maraton inedit în cea mai smart comună din România

Primăria Ciugud a organizat, sâmbătă, campania „Şezătoare pentru vaccinare”, cu sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică Alba.

Maratonul de vaccinare inedit s-a desfăşurat în toate satele comunei sub forma unei şezători tradiţionale, cu proiecţii de filme etnografice şi voluntari în costume populare.

„La sat ne este dor de şezătorile şi sărbătorile tradiţionale, ne este dor de interacţiunea cu consătenii şi de veselia de odinioară. Cu toţii ne dorim să revenim la normalitate, iar acest lucru se poate întâmpla doar dacă suntem responsabili şi susţinem măsurile de diminuare a efectelor pandemiei. La Ciugud am organizat mai multe campanii prin care am încercat să oferim cetăţenilor posibilitatea de a se vaccina. De această dată, am făcut-o într-un mod inedit, prin organizarea unor proiecţii de filme etnografice pe parcursul acţiunii de vaccinare. Am fost sprijiniţi de consilierii locali şi de câţiva voluntari care au îmbrăcat costumele populare pentru a da încredere cetăţenilor veniţi la centrele de vaccinare. Vaccinarea este un act voluntar şi decizia aparţine fiecăruia dintre noi, însă nu trebuie să uităm că realitatea din ultima perioadă ne-a arătat că vaccinul poate face diferenţa între viaţă şi moarte”, a spus Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.

Acţiunea a avut ca scop stimularea vaccinării prin crearea unor centre de vaccinare temporare, astfel încât cetăţenii să nu mai fie nevoiţi să se deplaseze în Alba Iulia.

Astfel, căminele culturale sau o parte din şcoala gimnazială au fost transformate în centre de vaccinare.

Pe parcursul acţiunii au fost proiectate filme etnografice de la evenimentele culturale organizate, în 2019, în comuna Ciugud, iar cetăţenii au fost întâmpinaţi de voluntari în costume populare.

Comuna Ciugud nu este la prima campanie de vaccinare inedită organizată în acest an. În luna mai, administraţia locală a organizat, pe parcursul mai multor zile, campania „Vaccinare la poarta ta!”, în cadrul căreia oamenii s-au putut vaccina în propria gospodărie sau în puncte temporare amenajate cât mai aproape de casele lor.

Acţiunea a fost testată în premieră naţională şi, pentru că s-a dovedit un succes, a fost preluată şi de alte comunităţi rurale. Campania a fost derulată în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică Alba, care a asigurat dozele de vaccin şi o parte din personalul medical, echipele de vaccinare fiind suplimentate cu medicii şi asistenţii de familie din Ciugud.