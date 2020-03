Silviu Popa, un „guru al coronavirusului”, le explică românilor cum pot sta departe de COVID-19 cu ajutorul tehnicii EFT

Imaginile filmate în cadrul unui seminar susţinut la Bucureşti de consultantul Silviu Popa au fost distribuite de mai mulţi utilizatori în spaţiul online.

„În primul rând nu este tehnica mea. Tehnica este veche, este răspândită pe plan internaţional. Este creată în urmă cu 24 de ani, în America. Eu doar am promovat-o în România. După mine mai sunt şi alţii, dar o promovez de multă vreme şi am ceva experienţă în privinţa ei. Se numeşte Emotional Freedom Tehnique (EFT) şi a fost creată în America în 1996, fondatorul ei fiind Gary Craig”, a declarat, pentru Mediafax, consultantul EFT Silviu Popa.

„Este o metodă foarte potrivită pentru gestionarea emoţiilor negative, în particular pentru gestionarea fricii. Dă rezultate foarte bune, dovedite clinic prin studii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. Este foarte bună pentru gestionarea fricilor şi în particular a fricilor intense de tip fobii şi de tip atacuri de panică. Reuşeşte să reducă repede şi rezultatul să rămână consistent o lungă perioadă de timp. De aceea am găsit nimerit să creez acest exerciţiu pentru acest val de panică ce a cuprins România şi, de fapt, întreaga lume. Metoda aceasta gestionează frica, dar este ceva ce se face în plus faţă de măsurile de igienă care sunt recomandate în fiecare zi pe posturile de radio şi de televiziune, Spălarea mâinilor, evitarea aglomeraţiei şi aşa mai departe. Aceasta este o tehnică ce se lucrează, de regulă, în privat, de unul singur. Eu am prezentat-o acolo unui număr mai mare de oameni, dar se lucrează acasă, cu mâinile spălate, când nu este niciun fel de pericol. Este o metodă foarte safe, în sensul că nu are niciun fel de efect secundar. Deşi sunt milioane de oameni care practică această metodă, nu s-a raportat niciun caz de efect advers. Nu văd de ce ar fi plângeri sau chestii de genul ăsta. N-am primit niciodată aşa ceva. Doar, recunosc, tot felul de comentarii amuzante, răutăcioase.. lumea e diversă, are dreptul la opinii.”, a adăugat consultantul.

Un oficial din Ministerul Sănătăţii a spus că oamenii trebuie să ia informaţiile despre coronavirus din surse oficiale „Toţi putem trata îngrijorarea, noi o facem prin conferinţă de presă. (...) Dumneavoastră puteţi face sesizări la nişte organe de anchetă”, a declarat Nelu Tătaru Secretar de stat în Ministerul Sănătăţii

