Spania a devenit prima ţară din Europa de Vest care a depăşit 500.000 de cazuri de coronavirus. O treime din noile cazuri şi decese se află în Madrid

Potrivit ultimelor cifre ale ministerului sănătăţii, Spania a înregistrat 49.716 cazuri noi în ultima săptămână şi 237 de decese. Aproximativ o treime din noile cazuri şi decese se află în Madrid, regiunea cea mai afectată de pandemie.

Spania are cea mai rapidă creştere a cazurilor confirmate zilnic din Europa. Spania are cea mai rapidă creştere a cazurilor confirmate zilnic în Europa, ascensiune care a început în iulie, Franţa are o creştere similară începând cu luna august.

Marea Britanie a înregistrat 349.500 de cazuri, Franţa 347.268 şi Italia 277.634.

O sursă guvernamentală britanică a declarat că există îngrijorări semnificative cu privire la faptul că Marea Britanie este „cu şase săptămâni în urmă faţă de Franţa”, în timp ce Matt Hancock, secretarul britanic de sănătate, a descris creşterile recente ca fiind îngrijorătoare.

Când pandemia a fost la apogeu la 31 martie, Spania a înregistrat 9.222 de cazuri noi şi 849 de decese într-o singură zi.

În spitalele din Madrid, 18% din paturi sunt ocupate de pacienţi Covid, comparativ cu media naţională de 7%.

Fernando Simón, şeful centrului spaniol pentru Urgenţe, a confirmat creşterea infecţiilor, dar a subliniat că 50% din cazurile noi sunt asimptomatice şi mai mult de jumătate dintre acestea se află la persoanele sub 40 de ani - care prezintă un risc mai mic de deces .

Ángela Hernández Puente, chirurg şi secretar general adjunct al asociaţiei medicale Amtys din Madrid, a declarat că situaţia actuală este foarte îngrijorătoare, dar nu este comparabilă cu presiunea copleşitoare în care se afla sistemul de sănătate în martie, iar testarea pe scară largă a dus la diagnosticarea multor persoane cu simtome uşoare şi a celor asimptomatice.