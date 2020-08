La un spital privat din Cluj unde tratamentele oncologice sunt gratuite, numărul pacienţilor în ultimele două luni a scăzut aproape la jumătate. Medicii sunt îngrijoraţi de ce va urma.

„S-a schimbat nu doar numărul ci şi stare pacienţilor care ajung să fie trataţi în sensul că acele câteva săptămâni sau câteva luni după, au dus la o progresie a bolilor fie din cauză ca nu au putut ei să fie consultaţi mai operativ, fie că s-au temut să se adreseze unei consultaţii. Vedem că gravitatea cazurilor care accesează clinica noastră este în medie mai mare decât anterior”, spune Grabriel Kacso, oncolog.

Unii pacienţi au fost nevoiţi să aştepte chair şi o lună diagnosticul, pentru că investigaţiile medicale au fost suspendate pe perioada stării de urgenţă, alţii însă, s-au temut să meargă la tratament.

„Eu când am aflat de această pandemie primul gând a fost ce fac mai departe cu radioterapia. Cum iau legătura cu medicul mai departe, unde mă duc, cum îmi continui tratamentul, ce fac dacă mă îmbolnăvesc de COVID-19. (Aţi avut reticienţă să mergeţi la spital?) Clar, mi-a fost frică. Mi se pare foarte gravă situaţia de amâmare a unui astfel tip de diagnostic”, spune Anca pacientă.

Abia acum, că lucruile s-au relaxat, pacienţii au prins curaj. La spitalul privat din Cluj sunt testaţi prima data de COVID.

„Eu fac tratament de două săptămâni şi trebuia să încep acest tratament pe 16 martie, ziua în care a fost emisă ordonanţa numărul doi. Mi-a fost frică.( V-a fost frică să nu avanseze boala?) Da, am avut acestă teamă şi de aceea am şi revenit după cinci săptămâni când am considerat eu că lucrurile au revenit la normal”, spune Emil, pacient.

Şi la Bucureşti pacienţii cronici au căutat ajutor. Zeci de persoane au stat la coadă, miercuri dimineaţă, în curtea Institutului Oncologic, pentru a putea intra la consultaţie sau la tratament.