Studiu: Căutările online anticipează viitoarele focare de coronavirus

Căutările online despre simptome gastrointestinale au prefigurat creşterea peste câteva săptămâni a cazurilor de coronavirus, relevă un studiu efectuat de specialişti ai Spitalului General din Massachusetts, demonstrând eficienţa unui sistem pentru depistarea anticipată a focarelor epidemice.

Cercetătorii celui mai important spital din Boston au comparat căutările pe Internet pentru simptome de genul pierderea gustului şi a poftei de mâncare, precum şi pentru diaree cu incidenţa cazurilor de Covid-19 în 15 state americane, în intervalul 20 ianuarie - 20 aprilie, potrivit agenţiei Bloomberg.

Utilizând instrumentele online Google Trends (din cadrul grupului Alphabet Inc.), specialiştii au descoperit că volumul căutărilor este corelat cu apariţia peste trei sau patru săptămâni a cazurilor de Covid-19 în New York, New Jersey, California, Massachusetts şi Illinois, state afectate grav de coronavirus.

Studiul, publicat în Jurnalul pentru Gastroenterologie şi Hepatologie, arată că abordarea care a fost utilizată pentru monitorizarea tendinţelor pandemiei de gripă acum peste un deceniu ar putea fi folosită şi pentru coronavirus. Pacienţii care au Covid-19 semnalează frecvent simptome gastrointestinale precum dureri abdominale ori diaree.

"Datele noastre evidenţiază importanţa simptomelor gastrointestinale pentru a putea anticipa cazurile de Covid-19, sugerând că Google Trends ar putea fi un instrument de valoare pentru anticiparea pandemiilor de acest fel", afirmă Kyle Staller, specialist în gastroenterologie.

Oamenii de ştiinţă caută şi urme ale coronavirusului în apele reziduale pentru a identifica locurile în care se răspândeşte epidemia.