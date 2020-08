Studiu: Măştile de faţă pot ajuta purtătorii să nu dezvolte cazuri grave de Covid-19

Până acum, această teorie a fost doar suspectată, nu dovedită. Cercetătorii au estimat că aproximativ 40 la sută din infecţiile cu coronavirus nu produc niciun simptom. Însă, atunci când unii poartă măşti, proporţia cazurilor asimptomatice a ajuns să depăşească 90% în timpul unui focar la o fabrică de fructe de mare din Oregon.

La începutul acestui an, cercetătorii din China au folosit hamsterii pentru a testa teoria, a raportat The New York Times.

Ei puneau animale infectate cu coronavirus şi sănătoase în cuşti alăturate, unele dintre ele fiind separate prin porţiuni făcute din măşti chirurgicale.

Mulţi dintre hamsterii sănătoşi din spatele despărţitorilor făcute din măşti nu au fost infectaţi. Iar acele animale care au primit virusul au dezvoltat forme mai uşoare decât vecinii „fără mască”.

Experţii spun că descoperirile lor sugerează că măştile sunt chiar mai importante decât s-a crezut anterior, deoarece reduc doza viruală şi încărcătura virală, cantitatea de infecţie din organism.