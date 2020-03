Thailanda dezinfectează pachetele venite din China, de teama coronavirusului | VIDEO

Pachetele din China, care ajung în Thailanda, sunt dezinfectate, din cauza coronavirusului, după cum se poate observa într-un filmuleţ postat, vineri, pe contul de Twitter al ABC News.

În filmare pot fi observaţi mai mulţi lucrători în costume de protecţie, ce dezinfectează de zor pachetele care sosesc din China, înainte de a fi date jos din camioane.

Angajaţii Poştei Române care lucrează la oficiile din Dolj au cerut conducerii companiei măşti şi mănuşi de protecţie de teamă că se vor infecta cu coronavirus.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat însă că nu sunt motive de îngrijorare: coronavirusul nu se transmite prin atingerea pachetelor sau scrisorilor venite din China deoarece virusul nu rezistă mult timp pe obiecte.

Thailand post offices began disinfecting overseas packages on arrival as the country reported new coronavirus cases. https://t.co/YUx3Iky7hn pic.twitter.com/FV13Ie0B2S