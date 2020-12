Organizaţia Mondială a Sănătăţii a fost acuzată că a conspirat cu Ministerul Sănătăţii din Italia pentru a elimina un raport care dezvăluie gestionarea defectuoasă la începutul pandemiei de coronavirus. Publicare era destinată prevenirii viitoarelor decese, relatează relatează The Guardian.

Italia a fost prima ţară europeană lovită de pandemie. Raportul, realizat de omul de ştiinţă al OMS Francesco Zambon şi de 10 colegi din întreaga Europă, a fost finanţat de guvernul din Kuweit, cu scopul de a furniza informaţii ţărilor care nu erau încă afectate.

Documentul, numit ”O provocare fără precedent: primul răspuns al Italiei la Covid-19,” a fost publicat pe site-ul OMS pe 13 mai, fiind dat jos a doua zi, potrivit sursei citate, care a semnalat acest lucuru în luna august.

Raportul de 102 pagini spunea că planul pandemic al Italiei nu a fost actualizat din 2006 şi că, din cauza nepregătirii, răspunsul iniţial din partea spitalelor a fost „improvizat, haotic şi creativ”. A fost nevoie de timp pentru ca informaţiile oficiale să devină disponibile, a adăugat raportul.

Documentul ar fi fost eliminat la cererea directorului general adjunct al OMS pentru iniţiative strategice, Ranieri Guerra. Acesta a ocupat funcţia de director general în cadrul Ministerului Sănătăţii din Italia, între 2014 - 2017 şi, prin urmare, a fost responsabil pentru actualizarea planului de pandemie, conform noilor orientări stabilite de OMS şi Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC). Guerra se numără printre oamenii de ştiinţă din grupul de lucru Covid-19 al guvernului italian.

Planul învechit este un element crucial în anchetele preliminare desfăşurate de procurorii din Bergamo - provincia lombardă cea mai afectată în timpul primului val al pandemiei - care ar putea acuza autorităţile de neglijenţă. Decesele din cauza noului coronavirus în Italia au depăşit 60.000 duminică, cel mai mare număr din Europa continentală.

Anchetatorii folosesc, de asemenea, un raport întocmit după primul val al pandemiei întocmit de un general în retragere al armatei, Pier Paolo Lunelli, care a concluzionat că până la 10.000 de decese ar fi putut fi atribuite lipsei unor protocoale antipandemice.

Zambon, care are sediul biroului OMS în Veneţia, a fost solicitat de trei ori pentru a vorbi cu procurorii, dar a fost împiedicat să facă acest lucru de către OMS, care a insistat că el şi ceilalţi 10 cercetători implicaţi în producerea raportului ar trebui să aibă imunitate. Numai Guerra a fost audiat de procurori la începutul lunii noiembrie, dar conţinutul şedinţei nu a fost dezvăluit.

În acest context, OMS a declarat că procurorii regionali trebuie să urmeze căile diplomatice, iar cererile procurorilor să fie făcute prin intermediul Ministerului de Externe al Italiei.

Cea mai recentă convocare a lui Zambon pentru declaraţii a fost pe 10 decembrie, dar din nou i s-a interzis să meragă în faţa procurorilor, în ciuda solicitării permisiunii.

„Când am primit prima citaţie, am raportat-o la biroul legal al OMS şi, la scurt timp, au răspuns spunând că nu pot merge, fiind protejat de imunitate, în ciuda faptului că am vrut să merg, deoarece aveam ceva de spus,” a afirmat Zambon pentru The Guardian.

Zambon susţine că Guerra l-a ameninţat cu concedierea, dacă nu modifică partea textului referitoare la planul învechit. El a precizat că a informat înalţii oficiali ai OMS cu privire la ameninţările şi riscurile pe care le prezintă transparenţa şi neutralitatea organizaţiei, dar nu a fost efectuată nicio anchetă internă. La acea vreme, OMS nu a explicat de ce a fost eliminat raportul, dar a declarat săptămâna trecută că „conţine inexactităţi şi neconcordanţe”.

”Raportul nu a criticat guvernul italian, dar a evidenţiat criticile cu care se confruntă în gestionarea pandemiei, pornind de la premisa vechiului plan de pandemie, care a fost doar„ reconfirmat ”şi nu a fost actualizat în 2017”, a spus Zambon. „Echipa a verificat cu atenţie acest lucru şi a constatat că toate planurile care au venit după 2006 au fost doar copiate şi lipite - nu s-a schimbat niciun cuvânt sau virgulă în text.”