Topul celor mai bine şi mai slab pregătite ţări pentru epidemia COVID-19. Unde se situează România | INFOGRAFIC

Potrivit unui infografic publicat de Statista şi bazat pe datele raportului 2019 Global Health Security Index, cel mai bine pregătite ţări pentru a lupta cu o epidemie sunt SUA, Marea Britanie şi Olanda. La polul opus se situează Guineea Ecuatorială, Somalia şi Coreea de Nord.

În Global Health Security Index a fost analizată situaţia din 195 de ţări. Cel mai mare scor posibil este 100.

România se situează undeva spre prima parte a clasamentului, cu un scor de 45.8. China, ţara în care a apărut coronavirusul şi unde sunt cele mai multe persoane infectate, are scorul 48.2. Prin comparaţie, SUA are un scor 83.5.

Scorul mediu la nivel mondial este 40.2.

Revenind la Coreea de Nord, regimul nu are resursele şi nici cunoştinţele necesare pentru a ţine sub control epidemia de coronavirus. Boala are potenţialul de face ravagii în statul asiatic sărac, cu efecte dezastruoase în toată lumea. Medicamentele şi echipamentele medicale de bază se găsesc în cantităţi reduse în Coreea de Nord, iar statul comunist nu va permite o intervenţie externă.

Potrivit analiştilor, Kim Jong-un se teme că o epidemie i-ar submina regimul, deoarece majoritatea populaţiei de peste 25 de milioane de persoane suferă deja de foame şi sărăcie.

Numărul persoanelor care au murit, la ora redactării acestui articol, din cauza coronavirusului este 2.979. Peste 80.000 de persoane suferă de COVID-19.

