Un nou gigant anunţă că angajaţii vor lucra de acasă până la finalul anului

Spotifly are sediul central în Stockholm, capitala Suediei, dar are o serie de sedii regionale preum cele din New York, Londra sau Tokyo. Serviciul funcţionează în 79 de ţări din lume.

Anunţul că angajaţii pot lucra de acasă până la sfărşitul anului vine după ce Facebook şi Google au anunţat măsuri similare. Specialiştii remondă companiilor ce pot să îşi desfăşoare activitatea de la distanţă să menţină pe cât posibil măsura pentru a limita şansele de răspândire la virusului.