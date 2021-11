Un specialist explică de ce rata de vaccinare din Bucureşti este la un nivel înalt. Care sunt motivele pentru care capitala se află în top

Rata de vaccinare din Bucureşti se apropie de 65% ceea ce demonstrează că, prin organizarea unui număr mare de centre de vaccinare şi a unor evenimente de imunizare, campania poate avea succes.

„Accesibilitatea în mediul rural mai ales e un coşmar. Aici ar fi trebuit aplicată schema mersului din poartă în poartă, cu echipe mobile. Nu prea sunt medici de familie, oamenii ajung oricum greu la ei. Dacă fiecare primar şi-ar da interesul pentru comunitatea lui, ar găsi soluţii şi ar vaccina oamenii”, susţine medicul Rădulescu.

Un alt aspect important este nivelul de educaţie al membrilor comunităţii.

„Educaţia. Exceptând şoşocismul şi adepţii acestui curent dubios, oamenii din Bucureşti au un anumit nivel de pregătire, au acces mai facil la informaţii corecte. Repet, doar să nu vrei să te vaccinezi. Informaţiile în mediile rurale circulă mai ales pe calea televizorului, unde ni se bagă pe gât tot felul de personaje caraghioase, ce debitează toate inepţiile. Vârstnicii nu stau pe internet, stau la televizor. Utopic vorbind, dacă le-am tăia televizorul, cred că s-ar vaccina toţi într-o clipă”, consideră Rădulescu.

Medicul Vasi Rădulescu mai susţine că biserica poate influenţa rezultatele campaniei de vaccinare, în special în mediul rural.

„În mediile rurale Biserica are un cuvânt greu de spus. Nu am văzut niciun îndemn clar la vaccinare. Ştiu că Biserica nu este împotriva vaccinării, dar are în ea câţiva caraghioşi care fac mult rău. Cum şi sistemul medical are. Mi-ar fi plăcut un mesaj ferm al Bisericii. Nu e obligată să facă asta, dar eu cred că e un act normal şi moral”, precizează Medicul Vasi Rădulescu.