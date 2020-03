VIDEO | Adina Mihaela Ursu, profesor din Dolj, a revenit cu un grup de elevi din Italia. „În România e o adevărată isterie”

Profesorul Adina Mihaela Ursu a declarat, la intrarea în ţară, că ea, colegii săi şi elevii, au fost într-o zonă a Italiei unde nu au fost probleme.

„Noi nu facem parte din populaţia afectată din nordul Italiei. Nu am intrat în contact, nu am avut niciun fel de problemă de sănătate cu elevii. Am fost într-un proiect Erasmus care a presupus 21 de zile de practică. Suntem bine cu toţii. Nu avem niciun fel de problemă, copiii au fost instruiţi. În hotelul în care am fost cazaţi, în regiunea Calabria, nu am intrat în contact... hotelul este exclusiv dedicat proiectului, este un hotel care cazează doar profesorii sau elevii. Noi nu am avut treabă cu populaţia cealaltă”, a spus dascălul.

Profesoara spune că a urmărit situaţia creată de noul coronavirs şi crede că în România s-a creat o adevărată isterie.

„Eu am urmărit cu maxim interes pentru că eram extrem de preocupată. Am ţinut meru legătura cu Inspectoratul, cu Direcţia de Sănătate Publică Dolj, am avut extrem de multe comunicări cu dumnealor şi le spuneam despre starea noastră, dacă avem o situaţie, dacă au apărut în zona noastră cazuri, cât de departe suntem de focarul de infecţie şi atunci, normal că am fost preocupată şi de ştirile care au fost în România. Dar să ştiţi că la noi, în România, este o adevărată isterie pe tema coronavirusului. Acolo lumea îşi vede normal de viaţă. Viaţa se desfăşoară în condiţii normale. Nu vedeţi pe stradă nici străzi goale, nici oameni care să poarte măşti, nici oameni care să se agite.. Copiii nu sunt speriaţi. Nu avem de ce să fim speriaţi. Dacă ar fi fost în zona noastră, dacă am fi contactat, dacă am fi ştiut că ne-am expus în mod direct am fi fost, cu siguranţă, responsabili. Dar în condiţiile date nu avem de ce să fim speriaţi pentru că ştim că ne-am luat măsuri de precauţie”, a mai spus Adina Mihaela Ursu, profesor Şcoala Profesională Daneţi, judeţul Dolj.

Un număr de 24 de elevi şi profesori din judeţul Dolj, care s-au întors din Italia, au fost verificaţi, duminică seara, în Punctul de Trecere a Frontierei Bechet. Elevii au stat 22 de zile într-o zonă din Calabria, care nu este afectată de coronavirus.

