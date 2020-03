VIDEO | Jurgen Klopp, reacţie violentă la adresa propriilor fani: ”Lăsaţi mâinile jos, idioţii dracului” / Suporterii au vrut să dea mâna cu el înaintea meciului

Klopp a fost de-a dreptul furios pe fanii echipei sale care au întins mâinile încercând să-l atingă pe tunelul ce duce la vestiare. ”Lăsaţi mâinile jos idioţii dracului”, a fost reacţia nervoasă a antrenorului lui Liverpool.

Jurgen Klopp a refuzat să dea mâna şi cu Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, înainte de startul meciului. Atletico Madrid a câştigat partida retur, în prelungiri, scor 3-2, după ce câştigase şi partida tur, scor 1-0.

Pandemia de coronavirus a lovit şi în sport. Mai multe partide din campionatele interne ale ţărilor europene s-au anulat sau s-au jucat fără spectatori.

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz