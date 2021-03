Cu actriţa Raluca Aprodu – invitată în emisiunea ,,Ochii pe mine!” – vorbim despre actorie, într-o perioadă în care bucuria întâlnirii cu publicul, aplauzele, plăcerea de a juca au devenit simple utopii. Cât de actor te mai simţi cu mască şi cu distanţare, dar şi care sunt previziunile Ralucăi Aprodu pentru 2021?

Pentru Raluca Aprodu anul 2020 se anunţa unul mai bun ca niciodată. Pandemia a avut însă grijă să-i dărâme, unul câte unul, toate proiectele existente la acel moment. Şi nu erau deloc puţine.

Cu toate acestea, invitata lui Vlad Craioveanu se consideră norocoasă, deoarece în perioada asta – sigur, cu respectarea restricţiilor – a lucrat la serialul ,,Ruxx”, de la HBO, serial care ar putea fi lansat în toamnă.

,,Am avut în decembrie 2019 o lună foarte bună. Am fost la vreo cinci castinguri, cum rar se întâmplă să ai cinci castinguri în România. Actorii ştiu despre ce vorbesc. Nu, şase am avut şi din şase am luat cinci. Am zis că 2020 va fi anul meu pentru că nu există să iei cinci castinguri. Nu mică mi-a fost mirarea când a venit pandemia şi au picat toate, mai puţin HBO-ul.”

Raluca Aprodu: ,,Habar nu am avut ce vreau să fac, am fost total confuză o viaţă întreagă”

Între Raluca Aprodu şi actorie nu a fost, de la bun început, dragoste la prima vedere. Ba mai mult, a avut şi perioadele ei de indecizie. Cu toate acestea, actriţa a ştiut ce vrea să facă cu adevărat, dar şi cât de mult iubeşte teatrul, atunci când a intrat la facultate. A fost a noua pe listă, ceee ce fost o validare a drumului spre actorie.

,,Nu am ştiut, nu mi-am dorit asta cu actoria. Nu am avut contact cu lumea asta. Dar îmi plăcea foarte mult să filmez. Succesul în România mi se pare aşa balon de săpun.”

Raluca Aprodu: ,,Am fost cuplată cu oameni pe care nici nu i-am cunoscut vreodată”

Cât despre solidaritatea existentă în breasla actorilor, actriţa Raluca Aprodu mărturiseşte că fiecare om are interesele şi priorităţile lui. Îţi spune însă care a fost lucrul care a deranjat-o şi a şocat-o cel mai mult.

,,Am fost şocată despre cât de mult interes este pentru viaţa mea personală. La un moment dat devine obositor. Am fost cuplată cu oameni pe care nici nu i-am cunoscut vreodată. Am fost cuplată cu oameni din breasla noastră.”

Raluca Aprodu: ,,Toată lumea are dreptate? – Vezi, despre asta este vorba!”

,,Mi se pare tragedia vremurilor pe care le trăim. Real, toată lumea are dreptate şi asta este tragic. De exemplu, când a postat Dragoş Bucur. Real, şi oamenii care erau de acord cu el, şi cei care nu erau de acord cu el aveau dreptate. E dreptul omului la libera exprimare. Toată lumea are dreptate? – Vezi, despre asta este vorba”, conchide actriţa.