Locuind la acea vreme în Paris, ea analiza periodic pânza verticală de atunci pentru a adăuga tuşe de culoare sau forme florale. „Mă întorceam la tablou cu toate aceste întrebări în minte şi cu amintiri din călătorii", a spus aceasta într-un interviu telefonic.

În cele din urmă, Kang şi-a abandonat creaţia şi abia când a dus-o pe insula Jeju din Coreea de Sud, în 2007, s-a simţit inspirată să revină asupra lucrării şi să schimbe orientarea acesteia în cea a unui peisaj orizontal convenţional, potrivit CNN

„Abia când am adus tabloul în Jeju, primăvara, am avut curajul, după 10 ani, să lucrez din nou la el", a spus ea. „Aveam o mulţime de camelii în atelierul meu, aşa că am început să aduc toate elementele pe care le vedeam în jurul meu”.

Va mai trece încă un deceniu până când pictura eterică, expusă acum la galeria Villepin din Hong Kong, va fi finalizată. Ca atare, lucrarea descrie nu doar florile vibrante la care face aluzie în titlu, ci şi trecerea timpului în sine.

„Nu pot explica cu adevărat", a declarat Kang. „Pur şi simplu am simţit că acest tablou trebuia să fie făcut aşa. Am avut încredere în moment - să ştiu care este momentul potrivit pentru a picta diferitele părţi până când am terminat”.

„Nu aş îndrăzni să spun că pictez timpul - ar fi foarte arogant - dar timpul este în ceea ce pictez", a adăugat ea ulterior. „Mă las pe mine însămi să fiu mâinile timpului. Mă supun timpului, dar nu încerc să îl manipulez".

Această abordare este tipică pentru Kang, a cărei artă liniştită şi radiantă dezvăluie relaţia ei complexă cu natura. Aflată acum la jumătatea vârstei de 70 de ani, ea poate petrece ani de zile la o singură lucrare, tuşele ei adesea blânde ascunzând un proces pe care l-a descris ca fiind "foarte, foarte intens".

„Mă uit la picturi şi simt că nu sunt terminate. Şi poate fi chiar greu de dormit", a explicat ea. „Ele sunt mereu în mişcare şi progresează, iar uneori nu am sentimentul că sunt terminate. Uneori, aş vrea să beau un pahar şi să uit de ele, dar nu este posibil. Trebuie să încerc mereu să rezolv micile lucruri pe care le văd în fiecare zi în faţa mea”.

În timp ce picturile captivante ale lui Kang par abstracte la început, ele sunt adesea ancorate în lumea din jurul ei. Dar, deşi creaţiile ei seamănă cu peisajele, ele nu descriu niciodată o singură scenă specifică, ci mai degrabă un amalgam de privelişti, amintiri şi senzaţii. „Fiecare moment, de când mă trezesc şi până când încep să lucrez, face parte din pictură", a declarat Kang, care este cunoscută şi pentru că scrie poezii. „Iar amintirile - poate de acum 10 ani - de când priveam camelii, de exemplu, vor fi, de asemenea, integrate.

Desfăşurată pe trei etaje în Hong Kong, cea mai recentă expoziţie a lui Kang reuneşte lucrări din ultimul deceniu, inclusiv "Le temps des camélias”.