ASCULTĂ SMART RADIO. Artişti precum Lil Nas X, Rolling Stones şi Frank Sinatra, în "playlist-ul de vară" al soţilor Obama

Piese interpretate de artişti în vogă, precum Lil Nas X şi Camila Cabello, dar şi clasici, precum The Rolling Stones, Ella Fitzgerald şi Frank Sinatra, se numără printre preferatele soţilor Obama din vara acestui an, iar multe se regăsesc şi în playlist-ul Smart Radio.

Potrivit Deadline, 44 de piese au fost incluse în "playlist-ul verii" alcătuit de Barack Obama, cel care a fost cel de-al 44-lea preşedinte al SUA, şi de soţia sa, Michelle.

"Se apropie sfârşitul verii, iar aici aveţi o mostră din ce am ascultat eu şi Michelle - unele piese sunt noi, unele sunt vechi, unele sunt rapide, altele sunt lente. Sper să vă placă", a scris Obama într-un mesaj publicat pe conturile sale de Instagram şi Twitter.

Lista este una eclectică, incluzând, printre altele, "Brown Eyed Girl" (Van Morrison), "Happy" (The Rolling Stones), "Don’t You Worry ‘Bout A Thing" (Stevie Wonder), "Reelin’ In The Years" (Steely Dan), "I’ve Got You Under My Skin" (Frank Sinatra), "How High the Moon" (Ella Fitzgerald), dar şi "Señorita" (Shawn Mendes şi Camila Cabello), "Old Town Road" (Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus), "Juice" (Lizzo) şi "Boo’d Up" (Ella Mai).

Multe dintre piesele preferate ale lui Barack Obama se regăsesc şi în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio AICI

