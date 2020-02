ASCULTĂ SMART RADIO: Un musical dedicat lui Bob Marley va fi pus în scenă anul viitor

Un musical inspirat de viaţa şi muzica starului reggae Bob Marley, "Get Up, Stand Up!", va fi pus în scenă la Londra, anul viitor, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica artistului în playlistul zilei.

