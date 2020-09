Beyonce va primi milioane pentru a merge pe urmele lui Meghan Markle

Ştii că Beyoncé este una dintre cel mai bine plătite vedete din lume. Iar averea sa de 400 de milioane de dolari ar putea creşte curând cu alte 100 de milioane.

Starul negociază cu Disney pentru a colabora la trei noi filme, inclusiv o continuare a superproducţiei "The Black Panther", pentru care ar trebui să asigure coloana sonoră. În plus, Beyonce ar trebui să nareze documentare pentru Disney Plus, un rol similar pe care l-a avut şi ducesa Meghan, care a colaborat cu compania pentru documentarul "Elephant". Beyoncé a mai colaborat cu Disney şi în trecut, fiind cea care şi-a împrumutat vocea Nalei, unuia dintre personajele peliculei "The Lion King".

Anul trecut, Beyonce a încheiat un contract de 60 de milioane de dolari cu Netflix, pentru realizarea a trei producţii, una dintre ele, documentarul "Homecoming", fiind deja lansată.