Ce a adus succesul melodiei „Străzile din Bucureşti”, care are peste 39 de milioane de vizualizări pe Youtube?

Florian Rus este artistul care a lansat şi a compus celebra piesă „Străzile din Bucureşti”, un şlagăr al anului 2019. Artistul spune că este extrem de recunoscător pentru reuşitele lui, deşi tot el spune că a alergat mult timp după succes, iar în momentul în care s-a focusat doar pe munca în studio şi pe pasiunea lui pentru muzică, acesta a venit singur, neanunţat.



„Cred că am reuşit să dăm melancolia aia, sa redăm un pic ce am simţit noi în prima seară când am făcut piesa şi anume cumva o melancolie a unor timpuri romantice din Bucureştiul romantic de altadată”, a declarat el.



La 31 de ani, după hit-ul care i-a adus peste 39 de milioane de vizualizări pe Youtube, Florian este de părere că abia acum începe totul.



„Viaţa de artist după primul hit este aproximativ la fel ca înainte de primul hit. Primul hit, de fapt, pentru mine, trebuia să însemne concerte şi, uite, din păcate e anul ăsta foarte complicat. Şi atunci, e la fel ca înainte de primul hit pentru că tot în studio stau, nu mă duc nicaieri”, a spus el.



Recent, a lansat piesa „Dorul meu de tine” şi a pregătit un cufăr de hituri pentru că ideal este să te menţii în topurile muzicale.

„E foarte important să revii cu încă ceva de succes. Presiunea aia pe care o ai ca să faci asta s-ar putea să te inhibe un pic creativ şi să nu mai dai randament aşa, să nu mai fii la fel de creativ în sesiuni. Eu, ca artist, cred că am vreo 30 de piese pe care toate aş vrea să le scot mâine, doar că nu am cum să le scot şi trebuie să aleg. Am stat de câteva ori cu Smiley în studio în ultima perioadă şi mi-ar plăcea foarte mult să fac o piesa cu el, i-am spus şi lui, nu i-am ascuns treaba asta”, a mai spus Florian Rus.